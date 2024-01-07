Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΝ. ΜΑΡΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 57
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 8-1-2024 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΚΑΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ETΩN 75
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 8-1-2024 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ, ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΕΩΝ & ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟ-ΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΝΔΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ) ΧΗΡΑ ΣΠ. ΔΟΥΚΑ
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 8-1-2024 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α Κοιμητηρίου Πατρών.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
---------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΙΣΤΕΥΟΥ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ
ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε τη Δευτερα 8-1-2024 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α Κοιμητηρίου Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΖΩΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: MΑΡΙ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΚΟΛΑΓΓΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΪΙΤΖΙΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΘΕΟΧΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗΣ
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ "Η ΦΛΟΓΑ"
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 66
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΑΣΤΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΛΑ,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΝΤΖΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ,ΦΑΙΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΣΗΦ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 60
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΦΡΑΙΜ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΝΙΦΟΡΑ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΦΟΡΑ, ΜΑΡΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ ΝΙΦΟΡΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΡΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΑΠΑ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 - 1 - 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ.
ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ - ΛΟΥΪΖΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΠΡΑΠΑ & ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΠΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΝΥΧΤΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΑΠΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΛΕΣΣΑΝΤΡΟ , ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
-----
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr