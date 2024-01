Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε από 4 έως και 10 Ιανουαρίου 2024

Αίθουσα 6 στις 23.20 καθημερινά

"Άγραφος Νόμος - In the Land of Saints and Sinners"

Δράμα μυστηρίου Ιρλανδικής παραγωγής 2023 σε σκηνοθεσία Robert Lorenz.

Σενάριο: Mark Michael McNally & Terry Loane.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Λίαμ Νίσον, Conor MacNeill, Kerry Condon, Desmond Eastwood, Κιάραν Χιντς και Seamus O'Hara.

Ο 71χρονος Βορειοιρλανδός ηθοποιός Liam Neeson (Η Λίστα του Σίντλερ) αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση ηθοποιού που έχει καταφέρει σε πιο ώριμη ηλικία να είναι ένας μεγάλος σταρ ταινιών περιπέτειας.

Διάρκεια: 106 λεπτά

Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε ένα απομακρυσμένο ιρλανδικό χωριό, ένας κατεστραμμένος Φίνμπαρ αναγκάζεται να πολεμήσει για λύτρωση μετά από μια ζωή αμαρτιών, αλλά ποιο τίμημα είναι διατεθειμένος να πληρώσει; Στη χώρα των αγίων και των αμαρτωλών, μερικές αμαρτίες δεν μπορούν να ταφούν.

Η ταινία απ’ όσο είδαμε είχε προβληθεί στο 80ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας.

Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

Η ταινία στο ντεμπούτο της στις Ελληνικές αίθουσες έκοψε πανελλαδικά, 5.322 εισιτήρια.