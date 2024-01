Στη βραχεία λίστα των Όσκαρ η ταινία μικρού μήκους «The One Note Man» του Γιώργου Σιούγα

Μέσα στα ονόματα των δημιουργών που ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών πριν από λίγες ημέρες για τις βραχείες λίστες των πολυπόθητων & πολυθρύλητων βραβείων Όσκαρ συγκαταλέγεται ένας ακόμη Έλληνας σκηνοθέτης εκτός του Γιώργου Λάνθιμου. Είναι ο Γιώργος Σιούγας για την αριστουργηματική ταινία με τίτλο «The One Note Man», στην κατηγορία των καλύτερων Ταινιών Μικρού Μήκους.

Με τη φωνή του διάσημου ηθοποιού Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen) η ταινία αφηγείται την τρυφερή ιστορία, κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων, ενός σολίστ στο φαγκότο, ο οποίος είναι προσκολλημένος στη ρουτίνα του, η οποία διακόπτεται μόνο όταν πηγαίνει κάθε πρωί στην ορχήστρα του για να παίξει μία νότα και να επιστρέψει στο σπίτι. Μια μέρα, καθώς ακούει τυχαία ένα συγκλονιστικό σόλο βιολιού, ο μουσικός βρίσκεται αντιμέτωπος με το σημαντικότερο δίλημμα της ζωής του.

«Όλα ξεκίνησαν όταν άκουσα μία συνέντευξη του Χίτσκοκ που μιλούσε για την ταινία "The Man who Knew too Much" με τον Τζέιμς Στιούαρτ και την Ντόρις Ντέι», ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο σκηνοθέτης Γιώργος Σιούγας και εξήγησε λέγοντας πως: «στο θρίλερ ο μετρ του σασπένς επιλέγει να "δολοφονήσει" τον Βρετανό πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια μιας όπερας. Και μάλιστα ο πυροβολισμός συμπίπτει με την κρούση των πιατίνων ενός μουσικού ο οποίος περιμένει τη σειρά του από τον μαέστρο. Στο ηχητικό που άκουσα ο Χίτσκοκ αποκάλυψε ότι το εύρημα της σκηνής το οφείλει σε μία γελοιογραφία του Βρετανού Η. Μ Bateman του 1921. Μόλις το άκουσα είπα: "Να μία καταπληκτική ιδέα για μία ταινία μικρού μήκους. Ένας μουσικός ο οποίος παίζει μόνο μία νότα στην ορχήστρα, περιμένει τη σειρά του και μετά σηκώνεται και πάει σπίτι του". Όταν είδα τη γελοιογραφία η οποία περιγράφει την ρουτίνα του, γέλασα, ενώ παράλληλα μου δημιούργησε κάποια ερωτηματικά όπως γιατί παίζει μία νότα μόνο...μήπως ζει κάποια απώλεια και πώς θα άλλαζε την ρουτίνα...».

«Ο ενθουσιασμός μου», συνεχίζει ο Έλληνας δημιουργός «για τον ήρωα με οδήγησε να πάρω τα δικαιώματα από την οικογένεια και συγκεκριμένα από την 73χρονη εγγονή του. Και τον εμπλούτισα με ένα συστατικό που κανείς μας δεν μπορεί να αγνοήσει... τον Έρωτα. Το "The One Note Man" μιλάει για την Ελπίδα, την Επιμονή, αλλά πάνω από όλα για την Αγάπη. Ο κόσμος σε αυτή την σκοτεινή εποχή που ζει την χρειάζεται και πρέπει να την κυνηγά σε οποιαδήποτε ηλικία γιατί γιατρεύει», υπογραμμίζει.

Η ταινία είναι επίσης μοναδική γιατί δεν περιλαμβάνει κανέναν διάλογο, αλλά δίνει στο κοινό την ευκαιρία να την απολαύσει μέσα από μια πρωτότυπη παρτιτούρα του βραβευμένου με Όσκαρ μουσικού για τον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ», Στίβεν Γουόρμπεκ.