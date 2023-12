Το πρόγραμμα προβολών τη γιορτινή εβδομάδα από 21 έως και 27 Δεκεμβρίου 2023 στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε

Σε διανομή από την The Film Group.

"Κατάκ: Η Γενναία Φάλαινα - Katak: The Brave Beluga"

"Trolls Band Together - Οι Ευχούληδες 3: Μαζί για Μπάντα"

Αίθουσα 2 στις 13.10, στις 15.10 μόνο το σαββατοκύριακο και την Τρίτη & την Τετάρτη 27/12, και στις 17.00 καθημερινά πλην Δευτέρας (μεταγλωττισμένο)

"Ο Καρυοθραύστης και η Μαγική Φλογέρα - The Nutcracker and the Magic Flute"

Animation φιλμ Ρωσικής παραγωγής 2022 βασισμένο στο γνωστό παραμύθι, σε σκηνοθεσία: Viktor Glukhushin & σενάριο: Vasiliy Rovenskiy.

Διάρκεια: 88 λεπτά.

Διανομή από την Rosebud21.

Όταν ένα κορίτσι εύχεται να πάρει το ίδιο μέγεθος με τον καρυοθραύστη της, τότε ανακαλύπτει πως εκείνος στην πραγματικότητα είναι ένας πρίγκιπας που έχει μεταμορφωθεί λόγω ενός ξορκιού. Έτσι, αποφασίζουν να ταξιδέψουν μαζί στη Γη των Λουλουδιών ώστε να λύσουν τα μάγια και να σώσουν τον κόσμο από το κακό που έχει κυριεύσει τον κόσμο.

Ένα από τα εμβληματικότερα παιδικά παραμύθια, με την υπογραφή του συγγραφέα Ε.Τ.Α Χόφμαν, το οποίο ενέπνευσε τον σπουδαίο Τσαϊκόφσκι να γράψει το διάσημο μπαλέτο «Ο Καρυοθραύστης» (βασισμένο στην εκδοχή της ιστορίας που έγραψε ο Αλέξανδρος Δουμάς) που απογείωσε τη φήμη του παραμυθιού, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, αυτήν τη φορά ως ταινία κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, γεμάτη γέλιο, περιπέτεια, καλοσύνη και πολλή, πολλή αγάπη. «Το παραμύθι μας, ευλογημένο μεταξύ άλλων και με τη μαγική μουσική του υπέροχου Τσαϊκόφσκι, μιλάει για τη δύναμη της αγάπης και της οικογένειας, τις οποίες μπορείς να βρεις σε κάθε απίθανο σημείο στη ζωή», αναφέρει ο σκηνοθέτης Βίκτορ Γκλουκούσιν. «Αν πιστεύετε στα θαύματα, τότε ξέρετε ότι αυτά μπορούν να συμβούν την παραμονή των Χριστουγέννων!».

Η ταινία στο ξεκίνημα της έκοψε σε 50 αίθουσες πανελλαδικά, 4.888 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr