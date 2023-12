Πάτρα: Από την Πέμπτη 21/12 στις αίθουσες η νέα κινηματογραφική περιπέτεια του υπερήρωα "Aquaman" με τον Τζέισον Μομόα

Γιορτές χωρίς κάποιον υπερήρωα μάλλον δεν λογίζονται και έτσι τα φετινά Χριστούγεννα στις κινηματογραφικές οθόνες θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη νέα ταινία του Aquaman με τον μυώδη Τζέισον Μομόα στον βασικό ρόλο. Η 1η ταινία είχε βγει το 2018 και είχε γνωρίσει αρκετά μεγάλη επιτυχία με παγκόσμιες εισπράξεις 1 δις, 152 εκατ. δολαρίων.

Το νέο φιλμ έχει τίτλο «Aquaman and the Lost Kingdom – Το Χαμένο Βασίλειο» και τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Γενάρη του 2022, σε Ηνωμένο Βασίλειο. Χαβάη, Los Angeles, New Jersey αλλά και Νέα Ζηλανδία.

Ο 46χρονος Μαλαισιανός σκηνοθέτης Τζέιμς Γουάν, που είναι ο δημιουργός των ταινιών τρόμου The Conjuring – Το Κάλεσμα αλλά και του 1ου Aquaman, έχοντας μαζί του & πάλι τον εντυπωσιακό Τζέισον Μομόα, μαζί & με τους Πάτρικ Γουίλσον, Άμπερ Χερντ, Γιάγια Αμπντούλ Ματίν ΙΙ και τη σταρ Νικόλ Κίντμαν, επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο σίκουελ της μεγαλύτερης εμπορικής επιτυχίας της DC Comics, το φιλμ «Aquaman: Το χαμένο βασίλειο» με φημολογούμενο μπάτζετ 200 εκατ. δολάρια.

Η ταινία ντεμπουτάρει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer αυτή την Πέμπτη 21/12/2023 ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ από το στούντιο της Warner Bros. Pictures.

Έχοντας αποτύχει να εξολοθρεύσει τον Aquaman την πρώτη φορά και διψασμένος να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, ο Μπλακ Μάντα θα κάνει τα πάντα για να καταστρέψει επιτέλους τον Aquaman. Αυτή τη φορά, ο Μπλακ Μάντα (στο ρόλο ο Yahya Abdul-Mateen II) είναι πιο ισχυρός από ποτέ έχοντας τιθασεύει τη δύναμη της μυθικής Μαύρης Τρίαινας, που εξαπολύει μία αρχαία και κακόβουλη δύναμη. Για να τον κατατροπώσει, ο Aquaman θα στραφεί στον φυλακισμένο αδελφό του Ορμ,τον πρώην βασιλιά της Ατλαντίδας, με στόχο να συνάψουν μία ανορθόδοξη συμμαχία. Μαζί, πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να προστατεύσουν το βασίλειο και να σώσουν την οικογένεια του Aquaman και τον κόσμο από τον αφανισμό.