Φλας στα γιορτινά bazaars της Αθήνας, πολλές λαμπερές παρουσίες, ανάμεσά τους και Πατρινές

Με επιρροές από το κλασικό φιλμ Breakfast at Tiffany's, πραγματοποιήθηκε το Christmas at The Pop up Project, στους εμβληματικούς χώρους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Η Φαίη Μπέη και η Ιλεάνα Ισμυρίδη ως διοργανώτριες και παραγωγοί, έκαναν οι ίδιες προσωπικά το curation από τις συλλογές 50 Ελλήνων designers & brands. Το ερχόμενο σαββατοκύριακο 16-17/12 ανανεώνουν την πρόσκληση στους φίλους της εκδήλωσης, περιμένοντας πλήθος κόσμου στο αριστοκρατικό ballroom του ξενοδοχείου King George στο Σύνταγμα. Ανάμεσα στα labels που ξεχωρίζουν και το The Artians by Konstantina της πατρινής Κωνσταντίνας Καμπισοπούλου με τα χαρακτηριστικά prints, που βέβαια συμμετείχε και στο πρώτο επιτυχημένο παζάρι.