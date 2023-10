Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε από 26/10 έως 1/11/2023

Διανομή από την The Film Group.

Η νέα κινηματογραφική δημιουργία του εξαιρετικού Αμερικανού σκηνοθέτη David Fincher (The Social Network, Se7en, Mank) με τίτλο «The Killer» & πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ που επιστρέφει μετά από απουσία σχεδόν 4 ετών, είναι γεγονός και αποτελεί παραγωγή του Netflix.

"The Killer"

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά με την πανελλαδική «Γιορτή του Σινεμά» την Πέμπτη 26/10/2023 όπου οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να δουν κάποια ταινία της αρεσκείας τους με εισιτήριο μόλις 2 ευρώ. Να θυμίσουμε πως στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε η μόνη ταινία που εξαιρείται του εισιτηρίου 2€ την ημέρα της Γιορτής του Σινεμά αλλά και των γενικότερων προσφορών του πολυκινηματογράφου, είναι η μουσική ταινία “Taylor Swift: The Eras Tour” όπου το εισιτήριο θα παραμείνει για όλο το διάστημα προβολής της στα 10 ευρώ.

"Πέντε Νύχτες στου Φρέντι - Five Nights at Freddy's"

"Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού - Killers of the Flower Moon"

Αίθουσα 8 στις 23.30 μόνο την Πέμπτη 26/10, και στις 22.20 μόνο την Τετάρτη

"Οπενχάιμερ - Oppenheimer"

Tρίωρης διάρκειας φιλμ σε σκηνοθεσία του Christopher Nolan, ο οποίος είναι παραγωγός και συνσεναριογράφος μαζί με τους Kai Bird & Martin Sherwin.

Παίζουν ο Κίλιαν Μέρφι - Cillian Murphy στον κεντρικό ρόλο του αινιγματικού επιστήμονα Ρόμπερτ Οπενχάιμερ (1904-1967), και οι Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Olivia Thirlby, Jack Quaid, Kenneth Branagh, Casey Affleck, Dane DeHaan, Gary Oldman, κ.α.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν (Inception, Δουνκέρκη), το φιλμ «Οπενχάιμερ» είναι ένα επικό θρίλερ που σπρώχνει το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει. Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας έχουν φτάσει τα 945,5 εκατ. δολάρια.

Στη χώρα μας έχει κόψει πάνω από 418.000 εισιτήρια.