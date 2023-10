«Anyone but You»: Η νέα ρομαντική κομεντί με τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον γοητευτικό Γκλεν Πάουελ

Η 26χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) που είναι γνωστή από τη συμμετοχή της στις σειρές «Euphoria» και «The White Lotus» και ο 34χρονος Αμερικανός ηθοποιός Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) του «Top Gun Maverick» που το φετινό καλοκαίρι είχε έρθει για διακοπές στη Μύκονο, πρωταγωνιστούν στην ρομαντική κομεντί «Anyone but You» σε σκηνοθεσία Will Gluck που θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Δεκεμβρίου 2023 στις Αμερικάνικες αίθουσες από την Sony Pictures.

Σε σκηνοθεσία του Γουίλ Γκλουκ (Will Gluck), το «Anyone but You» χαρακτηρίζεται ως ένα πιο χαλαρό και εκσυγχρονισμένο «Much Ado About Nothing – Πολύ Κακό για το τίποτα» του Σαίξπηρ. «Όταν δύο αρχαίοι εχθροί στο κολέγιο συναντιούνται ξανά χρόνια μετά την αποφοίτησή τους για έναν γάμο στην Αυστραλία, προσποιούνται ότι είναι ζευγάρι για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους. Στην συνέχεια όμως ερωτεύονται πραγματικά», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.