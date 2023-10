Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε από 12 έως και 18 Οκτωβρίου 2023

"Ο Εξορκιστής: Πιστός - The Exorcist: Believer"

Oι «Swifties», οι φαν δηλαδή της τραγουδίστριας στης χώρα μας ετοιμάζουν τα βραχιολάκια φιλίας τους και ό,τι bejeweled ρούχο έχουν, καθώς η ταινία Taylor Swift: The Eras Tour καταφτάνει με τους φαν να αδημονούν.

Ο John Kramer (Tobin Bell) επιστρέφει. Το πιο ανησυχητικό επεισόδιο του "SAW" εξερευνά ακόμη το ανείπωτο κεφάλαιο του πιο προσωπικού παιχνιδιού του Jigsaw. Ανάμεσα στα γεγονότα του SAW I και II, ένας άρρωστος και απελπισμένος Τζον ταξιδεύει στο Μεξικό για μια επικίνδυνη και πειραματική ιατρική διαδικασία με την ελπίδα μιας θαυματουργής θεραπείας για τον καρκίνο του - μόνο για να ανακαλύψει ότι ολόκληρη η επέμβαση είναι μια απάτη με σκοπό την εξαπάτηση των πιο ευάλωτων.

Tρίωρης διάρκειας φιλμ σε σκηνοθεσία του Christopher Nolan, ο οποίος είναι παραγωγός και συνσεναριογράφος μαζί με τους Kai Bird & Martin Sherwin.

Παίζουν ο Κίλιαν Μέρφι - Cillian Murphy στον κεντρικό ρόλο του αινιγματικού επιστήμονα Ρόμπερτ Οπενχάιμερ (1904-1967), και οι Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Olivia Thirlby, Jack Quaid, Kenneth Branagh, Casey Affleck, Dane DeHaan, Gary Oldman, κ.α.

Διάρκεια: 180 λεπτά.

Διανομή από την Tanweer.

Χρονολογία παραγωγής: 2023

Χώρα παραγωγής: ΑΓΓΛΙΑ & ΗΠΑ

Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν (Inception, Δουνκέρκη), το φιλμ «Οπενχάιμερ» είναι ένα επικό θρίλερ που σπρώχνει το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει. Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Η ταινία «Οπενχάιμερ» για τον δημιουργό της ατομικής βόμβας, έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία με τις έως τώρα διεθνείς εισπράξεις σε 12 εβδομάδες προβολής, να έχουν φτάσει τα 939,3 εκατ. δολάρια.

Στη χώρα μας σε 7 εβδομάδες προβολής η ταινία έχει φτάσει πλέον τα 406.571 εισιτήρια.