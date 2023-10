Σε 1 μήνα βγαίνει το memoir της Μπάρμπρα Στρέιζαντ: "Πληγώθηκα στην αρχή όταν ο Ρέντφορντ αρνιόταν το ρόλο"

Σε λίγο καιρό, στις 19 Οκτωβρίου θα συμπληρωθούν ακριβώς 50 χρόνια από την πρεμιέρα στις Αμερικανικές αίθουσες της ιδιαίτερα επιτυχημένης, νοσταλγικής και συγκινητικής, κοινωνικορομαντικής ταινίας «Τα Καλύτερα μας χρόνια – The Way We Were» του αξέχαστου Σίντνει Πόλακ.

Για τα παρασκήνια της ταινίας και τους δύο λαμπερούς πρωταγωνιστές της, Robert Redford και Μπάρμπρα Στρέιζαντ, κυκλοφόρησαν μέσα στο 2023, 2 νέα βιβλία, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, λεπτομερή και αποκαλυπτικά ενώ τώρα αναμένεται με ανυπομονησία από τους φαν και όχι μόνο το βιβλίο memoir “My Name is Barbra” της 81χρονης σήμερα Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία αποκαλύπτει στο νέο αυτό βιβλίο πως στενοχωρήθηκε όταν αρχικά ο Ρέντφορντ προσπέρασε την πρόταση για το ‘The Way We Were’, αποκαλώντας το ρόλο του Χάμπελ που θα έκανε «ρηχό» και κενό και πως έμοιαζε με ένα αντικείμενο -Object. Αποτέλεσμα ήταν η Barbra Streisand που είχε ήδη «σταμπάρει» τον Ρέντφορντ από το 1969 που καθιερώθηκε και έγινε μεγάλος σταρ, να δηλώσει: ‘I Was Heartbroken, πληγώθηκα, η καρδιά μου έσπασε’.

Στο “The Way We Were” όπου από το σενάριο του Άρθουρ Λόρεντς δεν λείπουν και οι πολιτικές αιχμές για τις διώξεις των αριστερών Αμερικανών καλλιτεχνών την εποχή του Μακαρθισμού, η Streisand και ο Redford υποδύονται την Katie και τον Hubbell, ένα αταίριαστο ζευγάρι, συμφοιτητές στο κολέγιο και εκ διαμέτρου αντίθετοι, εκείνη πολιτικοποιημένη, με κατσαρό μαλλί και λίγο "ασχημόπαπο" ενώ εκείνος, ο ωραίος, αθλητικός νέος του κολεγίου, με έφεση όμως και στο γράψιμο.