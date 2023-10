Απονεμήθηκαν τα Βραβεία του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας

Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, που αποτελούνταν από τις/τους: Γκάι Λοτζ (κριτικός κινηματογράφου), Poka- Yio (εικαστικός και επιμελητής εκθέσεων), Αναΐς Εμερί, (διευθύντρια του Geneva International Film Festival), Κρίστελ Γιούνες (συνιδρύτρια της Bee On Set Productions), Σιαμάκ Ετεμάντι (σκηνοθέτης και παραγωγός), πρόκειται για «ένα σίγουρο, συμπονετικό ντεμπούτο για τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι αναζητούν τη σύνδεση και τη συναίνεση μεταξύ τους, με τολμηρή κινηματογραφική γλώσσα, δυναμικές ερμηνείες και ισχυρή κοινωνική απήχηση».

Η ταινία με τίτλο «How to have sex» της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ κέρδισε τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερης ταινίας μυθοπλασίας- το μεγάλο βραβείο του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 7/10/2023 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ δόθηκε στην ταινία «Η μητέρα του ψεύδους» της Άσμε Ελ Μουντίρ. Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, που αποτελούνταν από τις/τους: Καρίν Ρίβκιντ Σεγκάλ (Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Docaviv FF), Στέφαν Καντέα (δημοσιογράφος), Αποστολία Παπαϊωάννου (παραγωγός) Σοφία Παπαϊωάννου (δημοσιογράφος), Γιαν Ροφκαμπ (παραγωγός) πρόκειται για μια «εξαιρετική καινοτόμο και έξυπνη αναπαράσταση μιας επώδυνης και ξεχασμένης περιόδου στην ιστορία της ίδιας της οικογένειας της σκηνοθέτιδας και της πατρίδας της, του Μαρόκου». Ειδική Μνεία δόθηκε στο «Queendom» της Άνια Γκαλντάνοβα και στο «20 μέρες στη Μαριούπολη» του Μστισλάβ Τσέρνοφ.

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» - Βραβεία

Στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας κέρδισε το «Φως εκ φωτός - Light of light» του Νεριτάν Ζιντζιρία. «Η ταινία στην οποία επιλέξαμε να δώσουμε το βραβείο της χρυσής Αθήνας καλύτερης ταινίας μας συγκίνησε βαθιά με έναν τρόπο που μόνο η τέχνη του κινηματογράφου μπορεί να το κάνει. Είναι αυτή η περιοχή του άλεκτου όπου ο λόγος δεν έχει τόση σημασία για να αναλύσεις μια ταινία γιατί οι αισθήσεις και τα συναισθήματα που σου έχει προκαλέσει δεν μπορούν να χωρέσουν σε λέξεις. Μια ταινία που ανακατεύει παράδοξα και τολμηρά τα υλικά της δημιουργώντας ένα υβριδικό αλλά εντελώς προσωπικό σύμπαν που συνδέει την μεταφυσική φώτιση με το φως που αποτυπώνεται πάνω στο φιλμ φωνάζοντας δυνατά, ναι, το σινεμά είναι η δική μας εκκλησία» ανέφερε η κριτική επιτροπή, που αποτελούνταν από τις/τους: Άγγελο Φραντζή (σκηνοθέτης και σεναριογράφος), Ορφέας Αυγουστίδης (ηθοποιός), Μαριλένα Καραμολέγκου (εκδότρια), Πόλυ Λυκούργου (κριτικός κινηματογράφου), Βίκυ Μίχα (παραγωγός). Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Αργυρή Αθηνά δόθηκε στην ταινία «Ανορθόδοξος» του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου. «Μπορεί μία ταινία να μιλήσει για τα πιο σοβαρά αυτού του κόσμου - καμουφλαρισμένη ως μία ανίερη κωμωδία; Να κάνει, υπόγεια αλλά καυστικότητα ένα περιπαικτικό σχόλιο για την πίστη, τις θρησκείες, την πολιτική τους επιβολή, την υποκρισία; Ενώ ταυτόχρονα να δείχνει απερίφραστα τον άνθρωπο, μικρό, ασήμαντο, ταλαίπωρο, δέσμιο των κατασκευών του; Μπορεί και το έκανε - με ιερόσυλο σενάριο, αριστοτεχνική σκηνοθεσία κι άψογο χειρισμό των κινηματογραφικών εργαλείων - φωτογραφίας, μοντάζ, σκηνογραφίας, κοστουμιών, μουσικής και, φυσικά, εξίσου υπέροχων "αμαρτωλών" ερμηνειών» σημείωσε η κριτική επιτροπή.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας δόθηκε στον Μανώλη Μαυρή για την ταινία «Midnight Skin». Έναν δημιουργό που σύμφωνα με την κριτική επιτροπή «φτιάχνει ένα απόλυτα προσωπικό σύμπαν. Επικό αλλά και μικρό. Εγκεφαλικό αλλά και συναισθηματικό. Έναν σκηνοθέτη που μάς υπενθύμισε ότι το ελληνικό σινεμά μπορεί να τεντώσει τα κλαδιά του πολύ ψηλά. Και δε θα χρειαστεί να ξεριζωθεί για να προκόψει». Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ έκαστο με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και μία πενταετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία άνοιξε και στην Ελλάδα.

Το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου απέσπασε ο Τομ Φλόιντ για την ταινία «Η πορνογραφική συλλογή του Κάφκα» του Αριστοτέλη Μαραγκού. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ με την υποστήριξη του τμήματος σεναρίου Ant1 Media Lab.

Το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας δόθηκε στον Καραφίλ Σένα για την ταινία «Διάβαση» των Αινεία Τσαμάτη και Κατερίνας Μαυρογεώργη και το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στη Σοφία Σιμώνη για την ταινία «Days of a lilac summer» της Αριάδνης Αγγελικής Θυφρονίτου Λήτου. Τα βραβεία συνοδεύονται από μία πενταετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United.

Ειδική μνεία δόθηκε στην ταινία «Θυμωμένο ψάρι» του Κωνσταντίνου Χαλιάσα. Το φετινό Onassis Award απονεμήθηκε στην ταινία «Η πορνογραφική συλλογή του Κάφκα» του Αριστοτέλη Μαραγκού, που σύμφωνα με την κριτική επιτροπή ξεχώρισε για «το καλλιτεχνικό θάρρος και την τεχνική αρτιότητά της, που τολμά να αγγίξει με χιούμορ μια θρυλική προσωπικότητα, σπάζοντας τη φόρμα της βιογραφίας, χρησιμοποιώντας ως μέσο μία και μόνο γραμμή».

Τέλος το βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ που προσφέρει το Onassis Culture για την ανάπτυξη της επόμενης ταινίας του σκηνοθέτη.

Ακολούθησε η πανελλήνια πρεμιέρα ενός από τα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς: της ταινίας "ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΩΔΙΟΣ (THE BOY AND THE HERON)", την ταινία που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή στο σινεμά του κορυφαίου δημιουργού κινουμένων σχεδίων, Χαγιάο Μιγιαζάκι.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ