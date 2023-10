Μelia Kreiling: Από την Emily in Paris στους «Πανθέους», ως ποθητή καλλονή Mάρμω

Οσοι παρακολουθούν τη μυθιστορηματική σειρά εποχής Οι Πανθέοι, που παίζεται καθημερινά στον Σκάι, απολαμβάνουν την Melia Kreiling στον βασικό ρόλο της Μάρμως, της εντυπωσιακής νεαρής ηρωίδας, που διεκδικούν ο σύζυγός της Ανδρέας Πανθέος (Αιμίλιος Χειλάκης) και ο μποέμ ζωγράφος ανηψιός του (Μιχάλης Σαράντης). Ενδεχομένως όμως δεν γνωρίζουν πως ξεσήκωσε πάθη και νωρίτερα, στη μεγάλη επιτυχία του Netflix, Emily in Paris. Εκεί η Melia υποδύθηκε την Σοφία, την Ελληνίδα εικαστικό που ξελόγιασε τη γαλλίδα φίλη της Εμιλι, την γκαλερίστα Καμίλ, σε σημείο να κινδυνέψει ο γάμος της. Τις βλέπουμε να ανταλλάσσουν μυστικά φιλιά και να αναστατώνουν τη Λίλι Κόλινς!

Η 32χρονη ηθοποιός, που γεννήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας, είναι αναμφίβολα από τα καινούρια τηλεοπτικά πρόσωπα που έχουν τραβήξει την προσοχή μας. Δεν είναι μόνο όμως η πολυσυζητημένη αναβίωση της ιστορικής σειράς που την κάνει ενδιαφέρουσα.

Είναι κόρη του Αμερικανού Randall A. Kreiling και της Ελληνίδας δημοσιογράφου και πρώην διευθύνυτριας του Marie Claire, Κάτιας Δημοπούλου. Mεγάλωσε στην Αθήνα, όπου φοίτησε σε αγγλικό σχολείο και ονειρευόταν να γίνει χορεύτρια. Τελικά αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και έφυγε για σπουδές στην Αγγλία, αλλά οι τραυματισμοί της και οι δυσκολίες την ανάγκασαν να αλλάξει πλάνα και να στραφεί στην υποκριτική. Μετακομίζοντας στο Λος Αντζελες έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά καλλιτεχνικά βήματα. Η πρώτη της δουλειά ήταν το 2012 στην τηλεοπτική σειρά εποχής «Βοργίες» με τον Τζέρεμι Άιρονς. Eπαιξε επίσης στις σειρές Tyrant και The Last Tycoon και έκανε "πέρασμα" στην υπερπαραγωγή φαντασίας Guardians of the Galaxy. Στην Ελλάδα συνεργάστηκε το 2017 με τον Παντελή Βούλγαρη.

Από τι διαδίκτυο καταλαβαίνουμε πως λατρεύει το σκύλο της, την ιππασία και τις αποδράσεις στα ελληνικά νησιά. Ω Μάρμω δείχνει πάντως πολύ πιο μικρόσωμη και ευάλωτη συγκριτικα με την δυναμική προσωπικότητα που έβγαλε στο Emily in Paris. Με τα ρούχα εποχής και τις μπούκλες φαντάζει ρομαντική και ερωτεύσιμη. Πρόκειται για το ρόλο που καθιέρωσε την Κάτια Δανδουλάκη στην πρώτη τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου του Τάσου Αθανασιάδη. Σήμερα η κ. Δανδουλάκη υποδύεται τη μεγαλύτερη αδελφή των Πανθέων που έπαιξε τότε η Αλέκα Παίζη.