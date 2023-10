Στις 16/11 στη χώρα μας η ταινία "The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών & των Φιδιών"

Ο 52χρονος Francis Lawrence έχει σκηνοθετήσει το «I Am Legend» (2007), το ρομαντικό δράμα «Water for Elephants» (2011), 4 από τα 5 φιλμ της κινηματογραφικής σειράς των Hunger Games καθώς και το κατασκοπικό θρίλερ «Red Sparrow» (2018) με την Τζένιφερ Λόρενς.

Το νέο διαφημιστικό τρέιλερ και η νέα αφίσα της ταινίας «The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών & των Φιδιών - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» σε σκηνοθεσία του Francis Lawrence, δόθηκαν στη δημοσιότητα ενόψει της εξόδου της ταινίας στις αίθουσες.

Η νέα αυτή ταινία «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» είναι όπως διαβάσαμε, prequel στο δυστοπικό περιπετειώδες θρίλερ «The Hunger Games» (2012) που είχε σκηνοθετήσει ο Γκάρι Ρος και είχε πρωταγωνιστήσει η βραβευμένη με Όσκαρ, Τζένιφερ Λόρενς. Συνολικά είναι η 5η ταινία του franchise The Hunger Games.

Η Rachel Zegler του “West Side Story” του Στίβεν Σπίλμπεργκ, πρωταγωνιστεί ως Lucy Gray Baird, και είναι ο επιλεγμένος φόρος της Περιοχής 12 που θα παλέψει για την επιβίωσή της στην αρένα, στους 10ους Αγώνες Πείνας.

Όμως ο Tom Blyth ως μέντορας της, ο οποίος υποδύεται τον Coriolanus Snow, βρίσκεται διχασμένος ανάμεσα στα καθήκοντά του στην Κάπιτολ και τα συναισθήματα που αναπτύσσει σταδιακά για εκείνη.

Η νέα αυτή ταινία της Lionsgate Films, με διάρκεια 157 λεπτά αναμένεται με ενδιαφέρον από τους φαν των φιλμ «Αγώνες Πείνας» αλλά και του είδους του θρίλερ επιστημονικής φαντασίας.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ