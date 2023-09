Λετίσια της Ισπανίας: «Εσκισε» στο Teatro Real αν και τα είχε όλα ξαναφορέσει

Μιλάμε για ένα φόρεμα από μαύρο ταφτά, σε αριστοκρατική, ρομαντική γραμμή που επισκιάζει περιστασιακές τάσεις. Στην all time classic σιλουέτα με το στενό, αμάνικο μπούστο και τη φουσκωτή φούστα. Στο φίνο, μίντι μήκος υπογρλάφεται από την ισπανική εταιρεία The 2nd Skin. Συνδυάστηκε με υπέρκομψα, λεπτεπίλεπτα γοβάκια Manolo Blahnik, διαχρονικό τσαντάκι Bottega Veneta, κοσμήματα της βασίλισσας Βικτωρία από τον οίκο Cartier, αλλά και του brand Karen Hallam. To μακιγιάζ της περιλάμβανε smoky eyes και κραγιόν σε nude τόνους ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε έντονες «σκάλες». Αμεσα η πρώην δημοσιογράφος μπήκε στις λίστες με τις πιο καλοντυμένες διασημότητες του μήνα. Μαύρο χρώμα και διαμάντια παντοτινά.