Το soundtrack του επικού «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» ψηφίστηκε ως το πιο δημοφιλές στην Βρετανία

Όπως είδαμε σε ανάρτηση του flix.gr , το soundtrack του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών – Lord of the rings» σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον, σε μουσική του Howard Shore, ψηφίστηκε ως το πιο δημοφιλές στην Βρετανία από περισσότερους από 10.000 ακροατές που πήραν μέρος στην διαδικασία.

Δείτε παρακάτω τις 20 πρώτες θέσεις ενώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη την λίστα με τα 100 πιο δημοφιλή soundtrack της Βρετανίας στο Classic FM.

1.The Lord of the Rings – Howard Shore

2. Schindler’s List – John Williams

3. Star Wars – John Williams

4. Out of Africa – John Barry

5. Gladiator – Hans Zimmer

6. Wilde – Debbie Wiseman

7. Dances with Wolves – John Barry

8. Jurassic Park – John Williams

9. The Good, the Bad and the Ugly – Ennio Morricone

10. The Mission – Ennio Morricone

11. Harry Potter and the Philosopher’s Stone – John Williams

12. Chariots of Fire – Vangelis

13. Indiana Jones – John Williams

14. Ladies in Lavender – Nigel Hess

15. Doctor Zhivago – Maurice Jarre

16. The Magnificent Seven – Elmer Bernstein

17. Interstellar – Hans Zimmer

18. The Godfather – Nino Rota

19. Titanic – James Horner

20. Pirates of the Caribbean – Klaus Badelt.

*Στην 81η θέση φιγουράρει και το σάουντρακ της ταινίας που γυρίστηκε στην Κεφαλονιά, "Το Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι" το 2000. Η μουσική ήταν του Stephen Warbeck.