Πάτρα: Τι προβάλλουν τα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 31/8 έως και 6/9/2023

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Αίθουσα 1 στις 22.15 καθημερινά

«Demeter: Η Αφύπνιση του Κακού - The Last Voyage of the Demeter»

Σε σκηνοθεσία του Νορβηγού Αντρέ Οβερνταλ.

Ένα μόνο κεφάλαιο του «Δράκουλα» του Μπραμ Στόκερ γίνεται μια ταινία μυστηρίου και τρόμου που κερδίζει σε ατμόσφαιρα, όχι όμως και σε ουσία, όπως αναφέρει το flix.gr.

Η ιστορία τοποθετείται στη ρωσική σκούνα, Demeter, που ναυλώθηκε για να μεταφέρει ένα ιδιωτικό φορτίο – είκοσι τέσσερα ασημάδευτα κιβώτια – από τα Καρπάθια Όρη στο Λονδίνο. Η ταινία διάρκειας 118 λεπτών, αφηγείται τα περίεργα γεγονότα που έπληξαν το καταραμένο πλήρωμα όσο προσπαθούσαν να επιβιώσουν στο ωκεάνιο ταξίδι τους, κυνηγημένοι κάθε νύχτα από μια τρομακτική παρουσία. Όταν το πλοίο έφτασε τελικά στον προορισμό του ήταν ρημαγμένο χωρίς ίχνος του πληρώματος.

ΗΠΑ, 2023.

Παραγωγή: Μπράντλεϊ Τζ. Φίσερ, Μάικ Μενταβόι, Αρνολντ Β. Μέσνερ

Σενάριο: Μπράγκι Σουτ Τζ., Ζακ Ολκεβιτζ

Πρωταγωνιστούν οι: Κόρεϊ Χόκινς, Εϊσλινγκ Φραντσίοζι, Λίαμ Κάνινγκχαμ

Διανομή: The Film Group

Η ταινία από την Τετάρτη 23/8/2023 που ξεκίνησε να προβάλλεται στη χώρα μας έχει κόψει περίπου 9.000 εισιτήρια.