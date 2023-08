Oι stars στις fashion campaigns του φθινοπώρου, για ρίξτε μια πρώτη ματιά

Εχουμε και λέμε: Η βετεράνος super model Κρίστι Τέρλιγκτον, παραμένει η πιο φίνα και λιτή καλλονή της «χρυσής εποχής» των nineties και σήμερα στα 54 χρόνια της ενσαρκώνει την κομψότητα με ετικέτα Carolina Herrera. O νεαρός γιος της Ούμα Θέρμαν και του Ιθαν Χοκ χρίζεται icon του οίκου Celine. O ξανθός Λέβον περιπλανιέται στη Νέα Υόρκη φωτογραφημένος από τον Hedi Slimane για την ενότητα «Portrait of an Actor» θυμίζοντάς μας πως ουδέποτε δεν χάνουν τη λάμψη τους η λευκή φανέλα και το τζιν παντελόνι.

Για τον Balenciaga παραμένει κεντρική μούσα η γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ. Εμφανίζεται στην avenue George V του Παρισιού, όπου γεννήθηκε ο οίκος και τώρα είναι υπό κατασκευή το νέο κατάστημα. Το look βιβλιοθηκάριου δεσπόζει στις νέες διαφημίσεις Miu Miu με βασικές πρωταγωνίστριες τις ανερχόμενες stars Eμμα Κόριν και Μία Γκοθ. H Oλλανδέζα super model Rianne Van Rompaey και άλλα περιζήτητα μοντέλα των ημερών μας, συμμετέχουν στη Fendi campaign. Ο Kim Jones εμπνεύστηκε από αρχειακά σχέδια της φαμίλιας Fendi ενώ στο styling του label δεσπόζουν τα κοσμήματα της Delfina Delettrez Fendi. To ίδιο κορίτσι έχει επιλέξει για τα νέα τουίντ σύνολα και ο κολοσσός Chanel.