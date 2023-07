Δημοτικές εκλογές 2023: 30 νέοι υποψήφιοι στην παράταξη «Πάτρα Ενωμένη»

Ο υποψήφιος Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Σβόλης και η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» ανακοινώνουν 30 ακόμη υποψηφίους ενόψει των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου.

Πλέον, η παράταξη έφτασε τους 180 συνολικά υποψηφίους.

"Οι 30 νέοι υποψήφιοί μας προέρχονται, όπως κι εκείνοι που είχαμε ανακοινώσει και στις προηγούμενες ανακοινώσεις μας, από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες κι από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον συνδυασμό μας με ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο και πολυσυλλεκτικότερο φάσμα συμπολιτών μας" αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά οι 30 νέοι υποψήφιοι έχουν ως εξής:

Δημήτριος Αγγελόπουλος (ελεύθερος επαγγελματίας-σύμβουλος κοινότητας Σελλών),

Παναγιώτης Βασιλόπουλος (υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ-παλαίμαχος πολίστας-προπονητής υδατοσφαίρισης),

Αναστασία Βυθούλκα (ιδιωτική υπάλληλος),

Αικατερίνη Γεωργάκη-Μαυροειδή (εκπαιδευτικός)

Νικόλαος Γεωργίου (αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ. ε.α.-μέλος ΙΡΑ, Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών),

Αντώνης Γεωργόπουλος (ιεροψάλτης),

Παναγιώτης Γεωργόπουλος (δημοτικός υπάλληλος),

Καλλιόπη Γιαννιού-Διαμαντοπούλου (αισθητικός),

Βασιλική Γιώτη (νοσηλεύτρια),

Δημήτρης Διακοβασίλης (μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ-αντιπρόσωπος δερμοκαλλυντικών),

Παναγιώτης Ευσταθίου (αντιπρόσωπος καλλυντικών),

Ανδρέας Ζάγκλας (μηχανολόγος ΤΕ ΔΕΥΑΠ),

Γεώργιος Ζαρανιάκος (οδηγός αστικών ΚΤΕΛ-τελειόφοιτος νοσηλευτικής),

Γεώργιος Ζώτος (ελεύθερος επαγγελματίας),

Νίκος Ηλιόπουλος (διασώστης ΕΚΑΒ-σύμβουλος Κοινότητας Ελικίστρας),

Γεώργιος Κουκής (συνταξιούχος Δημοσίου),

Σπύρος Μαρίνος (ιδιωτικός υπάλληλος),

Τάκης Μικές (δικυκλιστής διασώστης εκπαιδευτής ΕΚΑΒ),

Δήμητρα Μπεγλερίδη (ιδιωτική υπάλληλος),

Μινέρβ-Αλεξαντρίν (Αλίνα) Μποναμή (γραφίστρια-διακοσμήτρια- μηχανικός πολιτικών έργων υποδομής),

Κωνσταντίνος Νικολάου (ελεύθερος επαγγελματίας),

Μαρία Οκτάρα (νοσηλεύτρια ΠΓΝΠ-πρόεδρος Συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών Πάτρας-leader εθελόντρια στη δομή «Ιn the name of Alkis»),

Εμμανουήλ Πανόπουλος (πρόεδρος κοινότητας Μοίρα),

Ασπασία (Σίσσυ) Πατρώνη (λογίστρια-φοροτεχνικός),

Γεωργία (Τζίνα) Πετροπούλου (νομικός-καθηγήτρια),

Νίκος Ροδόπουλος (ελεύθερος επαγγελματίας-δρομέας μεγάλων αποστάσεων),

Δήμητρα Σγούρα (δημοσιογράφος- επικοινωνιολόγος),

Ειρήνη Σπανού (αισθητικός),

Διονύσιος Φωτογιαννόπουλος (στρατιωτικός ΠΑ),

Βασίλης Ψυχογυιός (συνταξιούχος Δημοσίου-πρόεδρος Ε.Σ. Αχαϊκό Εργαστήριο).