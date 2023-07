Over the rainbow: Ελλη Πασπαλά και Vassilikos μαζί αυτή την Κυριακή στο Ηρώδειο

Η Έλλη Πασπαλά, με τον πατρινό frontman των Raining Pleasure στο πλευρό της, αγκαλιάζει αυτά τα μαγικά τραγούδια του παρελθόντος στην προσωπική της ανθολογία, My American Songbook, προσθέτοντας στο δικό της «Τετράδιο αμερικανικών τραγουδιών» και δημιουργίες νεότερων τραγουδοποιών. Τόρι Έιμος, Λέοναρντ Κοέν, Μπομπ Ντίλαν, Κάρολ Κινγκ, Τζόνι Μίτσελ, Ράντι Νιούμαν, Πρινς, Λου Ριντ, Πολ Σάιμον και Στίβι Γουόντερ, αγαπήθηκαν με πάθος από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, σημαδεύοντας γενιές και εποχές, και εμπνέοντας νεότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Τραγούδια δυναμικά αλλά και λυρικά, προσωπικά, πνευματώδη, παιχνιδιάρικα αλλά και ανατρεπτικά, προκλητικά, επαναστατικά, που έχουν συγκινήσει –και πολλές φορές συγκλονίσει– όλους μας: «Bridge over Τroubled Water», «Both Sides Now», «God’s Song», «Superstition», «Nothing Compares 2 U», «Walk on the Wild Side», «Dance Me to the End of Love» και άλλα πολλά.

Τους συνοδεύει ένα μουσικό σύνολο από σπουδαίους σολίστες, με επιμέλεια και ενορχήστρωση από τον εξαιρετικό σαξοφωνίστα και συνθέτη Ντέιβιντ Λυντς. Την «εικόνα» της παράστασης συμπληρώνει, με τους ατμοσφαιρικούς φωτισμούς της, η Στέλλα Κάλτσου.

*Εισιτήρια από 5 έως 50 ευρώ viva.gr

