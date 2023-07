Eπιτέλους οι Il Volo στο Ηρώδειο! Το κοσμογυρισμένο trio ιταλών τενόρων καταφθάνει στις 25/9

Οι νεαροί λυρικοί τροβαδούροι Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble, Piero Barone που αγαπήσαμε στη Γιουροβίζιον και έκτοτε αποθεώνονται σε όλο τον κόσμο, θα τραγουδήσουν 25 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, υποσχόμενοι μια βραδιά γεμάτη από ιταλική μουσική. Η άφιξή τους σήμανε βέβαια κατευθείαν συναγερμό στους λάτρεις του συγκεκριμένου ρεπερτορίου. Αλλωστε, οι Il Volo, πέρα από την επιτυχία «Grande Amore» που τους οδήγησε στην τρίτη θέση της Γιουροβίζιον, ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο αθάνατα, πολυαγαπημένα ιταλικά τραγούδια δίχως σύνορα. O sole mio, Il Mondo, A chi mi dice κάποια από τα άσματα που θα ενθουσιάσουν ασυζητητί. Το trio έρχεται στα πλαίσια της ευρωπαικής περιοδείας με τίτλο «Tutti Per Uno» . Όπως δήλωσαν και οι ίδιοι μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Facebook με μεγάλη χαρά, ετοιμάζονται να «πετάξουν», όπως άλλωστε δηλώνει και το όνομά τους, για Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου προσθέτοντας έτσι ακόμη μία εμφάνιση στο πρόγραμμά τους. Είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουν καλλιτεχνικά στην Ελλάδα.

H ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ

Οι Il Volo (οι τρεις τενόροι της pop opera 30, 29 και 28 ετών σήμερα) συνεργάζονται με τον Michele Torpedine, τον μάνατζερ που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία των Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia κ.α. εξελίσσοντάς τους σε παγκόσμια ονόματα. Το άλμπουμ τους «Il Volo» (2010), έγινε πλατινένιο και μπήκε στο Top 10 του Billboard των ΗΠΑ. Τον ίδιο χρόνο ήταν μόνοι Ιταλοί καλλιτέχνες που προσκλήθηκαν από τον Quincy Jones στην εκδήλωση «We Are The World for Haiti», μαζί με 80 διεθνείς αστέρες όπως οι Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, Enrique Iglesias κ.α. Συμμετείχαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Unicef στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για παιδιά στο Κέρας της Αφρικής.Η «Special Christmas Edition» του «Il Volo» σημείωσε πωλήσεις άνω του εκατομμυρίου αντιτύπων. Εχουν κατακτήσει την πρώτη και δεύτερη θέση στο Billboard Classical Crossover Chart, έχουν λάβει ένα βραβείο στα Latin Billboard Awards, έχουν κερδίσει το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, έχουν αποσπάσει δύο υποψηφιότητες για Latin Grammy. Η δισκογραφία τους έχει καταγράψει απίστευτα νούμερα πωλήσεων και κατόρθωσαν να γεμίζουν θέατρα, κλειστά γήπεδα και στάδια παγκοσμίως. Συναυλιακά έχουν συναντηθεί με τη Barbra Streisand και δισκογραφικά έχουν συνεργαστεί με Placido Domingo και Eros Ramazzotti. Το 2021 θριάμβευσαν στη Arena της Βερόνα σε τιμητικό αφιέρωμα για τον Ennio Morricone. Πέρυσι τους είδαμε στη Γιουροβίζιον του Τορίνο ως guest stars.

* Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω www.viva.gr

Ειδήσεις Τώρα

Sarong skirts: Τα παρεό ξανακερδίζουν το χαμένο έδαφος, number 1 holiday trend!

Kέιτ Μίντλετον στο Wimbledon: Με iconic Balmain blazer, θύμισε πάλι τη Lady D

Τομ Κρουζ: «Ελπίζω να συνεχίσω να κάνω ταινίες, έχω 20 χρόνια να φτάσω τον Χάρισον Φορντ»