Το Cine Fix ανοίγει αυλαία 30/6 στο Κτήμα Fix υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Χαράς ευαγγέλια για τους σινεφίλ στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, στην Αθήνα καθώς τo (θερινό) Cine Fix ανοίγει αυλαία στο Κτήμα Fix με την επιμέλεια της ομάδας του Cinema Alive και την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής απέκτησε το Κτήμα Φιξ και ανοίγει από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 τις πόρτες του ως πάρκο πρασίνου, ιστορίας και πολιτισμού, λειτουργώντας το Cine Fix με την επιμέλεια της ομάδας του Cinema Alive. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για όλο το καλοκαίρι θα πραγματοποιούνται δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές για μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας αναψυχή & διασκέδαση σε έναν χώρο πρασίνου 27 στρεμμάτων.

Η ομάδα του Cinema Alive σας περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα χώρο εμποτισμένο από την ιστορία του τόπου μας, ε σκηνικά βγαλμένα από παραμύθια με βάτραχους και βασιλιάδες που έχουμε σχεδιάσει με φροντίδα και σεβασμό.

Παράλληλα με τις βόλτες σας, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 21:00 για όλο το καλοκαίρι, απολαύστε στο Cine Fix δωρεάν μία επιλεγμένη ταινία από τον διεθνή και ελληνικό κινηματογράφο μέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον γεμάτο χρώμα και ευχάριστες μυρωδιές.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα λειτουργεί & καντίνα με εκλεκτά διαλεγμένα υλικά όπως και μπαρ με κοκτέιλ ώστε να γίνουν οι βραδιές σας ακόμα πιο απολαυστικές βλέποντας την αγαπημένη σας ταινία κάτω από τον έναστρο ουρανό, αναφέρει το δελτίο Τύπου. Όσο για τη διακόσμηση είναι εμπνευσμένη από αγαπημένα παραμύθια με σκοπό να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.

Mε σεβασμό στην ιστορία του Κτήματος Φιξ, μοιραζόμαστε το όραμά μας για ανάσες πολιτισμού στην πόλη μαζί με την αγάπη μας στον διεθνή και ελληνικό κινηματογράφο. To πρόγραμμα Movies in the Park που οργανώνει σε επίπεδο παραγωγής και λειτουργεί το Cinema Alive έχει σαν αποστολή να παραδίδει στην πόλη κεντρικά σημεία και ανάσες πρασίνου ως χώρους πολιτισμού προσβάσιμους σε όλους με δωρεάν είσοδο.

Μη διστάσετε να επισκεφτείτε το Κτήμα Φιξ για μια «βουτιά» στον χρόνο και στα παραμύθια, αλλά και για να «φτιάξουμε» παρέα τις ωραιότερες ημέρες και νύχτες του φετινού καλοκαιριού

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το Cine Fix στην ιστοσελίδα https://www.cinemaalive.org/cine-fix

• Τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν

• Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Ο κινηματογράφος διαθέτει αναπαυτικά καθίσματα με πολύ καλή οπτική γωνία από οποιοδήποτε σημείο θέλετε να καθίσετε.

CINEMA ALIVE

*H ομάδα του Cinema Alive έφερε στην Ελλάδα το πρώτο διαδραστικό σινεμά το 2018. Όλο το project είναι βασισμένο στην αλληλεπίδραση του θεατή με ηθοποιούς, σκηνικά και τον ίδιο το χώρο, με ουσιαστικό αποτέλεσμα να μην βλέπει μόνο την ταινία αλλά και να την ζει. Επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ενώσει τρεις διαφορετικές μορφές τέχνης "σινεμά, θέατρο, installations" έτσι ώστε να προσφέρει στο θεατή μια εμπειρία που δεν έχει βιώσει ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα.

Από το καλοκαίρι του 2020 και μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, η ομάδα του Cinema Alive εγκαινίασε το πρώτο drive-in στην Αθήνα, ένας θεσμός που καταργήθηκε στη δεκαετία του ‘80. Το πρωτότυπο ραντεβού κράτησε συντροφιά στο κοινό με επιτυχία τη σεζόν Ιούνιος – Νοέμβριος 2021, από τον χώρο του Λυκαβηττού και του Ο.Α.Κ.Α. με μια ανανεωμένη πρόταση για τις πιο ασφαλείς βραδιές στην πόλη, γεμάτες σινεμά από την άνεση του αυτοκινήτου σας, αλλά και live events που έγιναν σημείο αναφοράς στη διασκέδαση. Aπό τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο στη διετία 2021 - 2022 το Cinema Alive μεταφέρθηκε στον χώρο του Ελληνικού Κόσμου, με το City Drive-in / Lunar Space στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πολυκράτους 6 – υπαίθριος χώρος όπισθεν του Ελληνικού Κόσμου) μια ανάσα από το κέντρο της πόλης στο πιο μαγικό σημείο της Αθήνας, μετατρέποντάς τον και σε σκηνή με καθήμενους που ονομάζεται Lunar Space για το άπλετο φως του φεγγαριού που προσφέρει.

Την φετινή χρονιά το Lunar Space μετά τη μεγάλη επιτυχία του συνεχίζει από τον Σεπτέμβριο στον υπαίθριο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με παραστάσεις και live events έως το τέλος Οκτωβρίου. Και φυσικά με διαδραστικά σινεμά που μόνο το Cinema Alive παρουσιάζει στην Ελλάδα.

Το καλοκαίρι της διετίας 2021 - 2022 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, η ομάδα του Cinema Alive δημιούργησε έναν υπαίθριο κόσμο ψυχαγωγίας που λειτούργησε στο Πεδίον του Άρεως στον χώρο του θεάτρου Αλίκη, με το Cine Αλίκη, το οποίο φιλοξένησε κινηματογραφικές προβολές κλασικών ταινιών και μεγάλων στιγμών του παγκόσμιου σινεμά, βραδιές ελληνικών ταινιών, μιούζικαλ, οικογενειακών ταινιών, αλλά και προβολές για τους μικρούς φίλους, όλα με ελεύθερη είσοδο.