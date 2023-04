Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ από το Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Βέργη

Ένας σημαντικός τομέας στον οποίο εστιάζει το Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Βέργη, με Διευθύντρια Σπουδών την κα. Κατερίνα Βέργη, είναι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+. Οι σπουδαστές συμμετέχουν σε Ανταλλαγές Νέων (Youth Exchanges) και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (Training Courses) που πραγματοποιούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Τα οφέλη για τους νέους από τα προγράμματα αυτά είναι πολλαπλά, καθώς αποκτούν γνώσεις, κοινωνικοποιούνται και έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό άλλων Ευρωπαϊκών λαών, εξασκούν τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, αποκτούν αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης και αυτονομίας, καθώς και αυτοπεποίθηση.

Στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus+, με τίτλο: «Erasmus+ KA1 for Individual Learning Mobilities of Adult Learners» (2022-1-IT02-KA121-ADU-000057784), με εταίρους από Ιταλία, φιλοξενούμε 16 μαθητές και μαθήτριες που συνοδεύονται από 4 εκπαιδευτικούς από το Ιταλικό επαγγελματικό σχολείο: I.P.S.S.E.C. «Olivetti» Via Lecco, 12 – 20900, Μονζα, Ιταλίας, Vocational school in Tourism, Cooking, Service and Pastry.

Οι Ιταλοί μαθητές πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση στη σχολή μας, στον Τομέα Μαγειρικής και Τουρισμού (Barista & Bartender).

Στόχοι του έργου:

Αύξηση της ικανότητας των σπουδαστών στην Αγγλική γλώσσα, κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο.

Εκπαιδευτική συνεργασία ανάμεσα στα δυο σχολεία, με ανταλλαγές μεταξύ σπουδαστών και εκπαιδευτικών.

Προσφορά νέων ευκαιριών, γνώση & δεξιότητες σε σπουδαστές με χαμηλότερες ευκαιρίες για κοινωνική ένταξής στην Ευρωπαϊκή κοινωνία.

Βελτίωση των δεξιοτήτων των σπουδαστών για να αποκτήσουν προσόντα, δεξιότητες και εφόδια για την αγορά εργασίας, ζώντας όλοι μας σε μια κοινωνία με συνεργασία και αλληλοσεβασμό.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι Ιταλοί μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα (πρακτικής άσκησης) στον τομέα μαγειρικής με τον chef κ. Παρασκευά Δρε, ενώ οι σπουδαστές catering-barista-bartender παρακολούθησαν θεωρητικά μαθήματα με τον κ. Χρήστο Φρούντζο και πρακτική άσκηση με τον κ. Νίκο Παππά στο ξενοδοχείο MY WAY Hotel and Events.

Το Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Βέργη και το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βρίσκονται σε άμεση συνεργασία. Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι η κα. Σάντυ Βαμβακά- Χριστοδουλοπούλου η οποία μεριμνά για την Πολιτιστική Προετοιμασία των Ιταλών Σπουδαστών.