Την 1η Μαρτίου το Διεθνές Φεστιβάλ Film O’ Clock στην Αθήνα με 10 μικρού μήκους ταινίες

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΦΕΑ ΣΕ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΚΑΪΡΟ ΚΑΙ ΚΕΪΠΤΑΟΥΝ

Το Film O'Clock International Festival «πατά» σε δύο πυλώνες: αφενός στην ανακάλυψη και προώθηση των νέων ταλέντων, μέσα από το διαγωνιστικό μικρού μήκους που δίνει βήμα σε νέους ταλαντούχους σκηνοθέτες, παραγωγούς και ηθοποιούς, και αφετέρου στην ανάδειξη παλιότερων κλασικών αριστουργημάτων, δηλαδή της κινηματογραφικής κληρονομιάς των χωρών που συμμετέχουν. «Γιατί πεποίθησή μας είναι πως για να καινοτομήσεις στην τέχνη, δεν μπορείς να μην γνωρίσεις την παγκόσμια κινηματογραφική και να μην αναγνωρίσεις τον ρόλο της στην ανάπτυξη του κινηματογράφου».

Έτσι, στο τμήμα Classic Cinema (που φέτος παρουσιάζεται στις υπόλοιπες χώρες), προβάλλονται ταινίες που θεωρούνται κλασικές στην κινηματογραφική ιστορία του τόπου τους, όπως, στις προηγούμενες διοργανώσεις το “Ρεπό” του Βασίλη Βαφέα και το “Προξενιό της Άννας” του Παντελή Βούλγαρη με την Άννα Βαγενά.

Αξίζει να αναφερθεί πως το Φεστιβάλ, που από την 1η του διοργάνωση έδωσε έμφαση στο ελληνικό σινεμά, φέτος παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Βασίλη Βαφέα με τίτλο Iconic Duo Vassilis Vafeas το οποίο θα παρουσιαστεί σε Ρουμανία, Αίγυπτο και Ν. Αφρική το Σάββατο 4 Μαρτίου.

Πρόκειται για δύο πειραματικές ταινίες του σκηνοθέτη που απέχουν χρονολογικά μεταξύ τους περίπου 30 χρόνια: την τελευταία του ταινία με τίτλο Τώρα και Τότε-Η Νέα Σμύρνη μου (2022) και το Κοσμικό Ανατομείο (1993).

Οι δύο ταινίες εξετάζουν τη σχέση των ανθρώπων με το χρόνο και τον τόπο, αλλά και με την τέχνη. Τις προβολές θα προλογίσει online ο σκηνοθέτης.

ΕΠΙΣΗΣ ΔΥΟ ONLINE ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

*Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθούν δύο διαδικτυακές συζητήσεις:

-Στις 11:30, στη συζήτηση "Rethinking the Classics: A Modern Perspective" σινεφίλ, δημιουργοί, κριτικοί κι άλλοι επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας θα προσεγγίσουν τον όρο «μοντέρνο κλασικό» και θα συζητήσουν για τη νέα γενιά σκηνοθετών και το πώς η δουλειά τους αντανακλά το παρελθόν και το παρόν.

-Στις 15:00, στην συζήτηση "Her Story, Her Future: Empowering Women in the Film Industry" θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί η παρουσία των γυναικών στην οπτικοακουστική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθούν πληροφορίες για τις σχετικές πλατφόρμες και πρωτοβουλίες στις χώρες που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ. οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες για χρήσιμες συνεργασίες.

Περισσότερες πληροφορίες: www.FoC-IFF.com

Διοργάνωση/παραγωγή: Creatrix Fama και ABI Foundation. Με την υποστήριξη των DACIN SARA και UPFAR-ARGOA.