Κορωνοϊός: Γιατί οι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι ασθενείς

«Η ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος από τα Τ κύτταρα ίσως να είναι το κλειδί για την κατανόηση της ευπάθειας και της ανάρρωσης από την COVID-19», εξηγεί ο Jonas Nørskov Søndergaard πρώτος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences. Υπενθυμίζεται ότι τα T ρυθμιστικά κύτταρα φαίνεται ότι ελέγχουν την έκφραση και την εξέλιξη της αυτοανοσίας καταστέλλοντας τα αυτοαντιδραστικά Τ κύτταρα.

Η ομάδα των ερευνητών διαπίστωσε ότι στους ασθενείς με κορωνοϊό υπάρχουν αλλαγές στην αναλογία μεταξύ των κυκλοφορούντων κυττάρων Tfr και ενός δικτύου άλλων κυττάρων που σχετίζονται με την παραγωγή αντισωμάτων. Οι αλλαγές αυτές συσχετίζονται με τα επίπεδα αντισωμάτων, ενώ παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα. Οι γυναίκες έχουν περισσότερα κυκλοφορούντα κύτταρα Tfr ενώ οι άνδρες είχαν υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων.

«Αυτές οι παρατηρήσεις παρέχουν σημαντικές κυτταρικές ενδείξεις για απορρυθμισμένες αποκρίσεις αντισωμάτων σε ασθενείς με COVID-19», εξηγεί ο James Badger Wing ανώτερος συγγραφέας της μελέτης. «Η μείωση των κυττάρων Tfr που παρατηρείται σε όλους τους ασθενείς, αλλά ιδιαίτερα στους άνδρες, μπορεί να αποτελεί τη βάση αυτής της απορρυθμισμένης παραγωγής αντισωμάτων» συμπλήρωσε.

πηγη