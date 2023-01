Black Eyed Peas - Πολωνία: Ακροδεξιές αντιδράσεις για τα περιβραχιόνια τους με το ουράνιο τόξο

Την αντίδραση ακροδεξιών μελών της Πολωνικής κυβέρνησης προκάλεσε η κίνηση του αμερικανικού συγκροτήματος Black Eyed Peas να εκφράσει την υποστήριξή του στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα φορώντας περιβραχιόνια με το ουράνιο τόξο κατά τη διάρκεια του αφιερώματος της πολωνικής τηλεόρασης για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Περίπου 8,3 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα "Πρωτοχρονιά των ονείρων" του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, μια ζωντανή εκπομπή από το χιονοδρομικό κέντρο του Ζακοπάνε.

Υπουργός της κυβέρνησης μάλιστα καταδίκασε την "προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ" χαρακτηρίζοντάς την "ντροπή". Το κυρίαρχο κυβερνών κόμμα αρνήθηκε να εμπλακεί στη διαμάχη.

Το να μεγαλώνει ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο στην Πολωνία μπορεί ακόμα να είναι μια τραυματική εμπειρία και τόσο η κυβέρνηση υπό το PiS, όσο και ο πρόεδρος Andrzej Duda χρησιμοποίησαν ρητορική κατά των ΛΟΑΤΚΙ για να κερδίσουν ψήφους ενόψει των εκλογών του 2019 και του 2020.

Οι επικεφαλής των Black Eyed Peas ανέβηκαν στη σκηνή φορώντας περιβραχιόνια του ουράνιου τόξου. Παράλληλα, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος ευχαρίστησε τους Πολωνούς για τις "ανοιχτές καρδιές και τα μυαλά" τους που δέχτηκαν ουκρανές γυναίκες και παιδιά στα σπίτια τους μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια αφιέρωσε το τραγούδι του συγκροτήματος Where Is the Love? "σε όσους βιώνουν το μίσος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους", με αναφορές στην εβραϊκή κοινότητα, τους ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής και την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Μέλος της κυβέρνησης δεν δίστασε να εκφράσει την απέχθειά του για τα περιβραχιόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. "Προώθηση των ΛΟΑΤ στο TVP2. Ντροπή! Αυτή δεν είναι η Πρωτοχρονιά των ονείρων μας, είναι η Πρωτοχρονιά του εκφυλισμού", ανέφερε στο Twitter ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας Marcin Warchol.

Ο Warchol ρώτησε τον τραγουδιστή στο Twitter γιατί η μπάντα είχε δώσει συναυλίες σε χώρες με πολύ χειρότερες συνθήκες για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, κατηγορώντας τους μουσικούς ότι πουλάνε τις αρχές τους για το κέρδος.

Ο Will.i.am απάντησε ότι αντί να μποϊκοτάρει τέτοιες χώρες, ήταν καλύτερα να παίζει εκεί για να εμπνεύσει τους ανθρώπους να έχουν μεγαλύτερη ανεκτικότητα. Και τα χρήματα; "Λέγεται μουσική καριέρα", απάντησε.

"Είμαστε οι Black Eyed Peas. Αυτό είναι P-E-A-S, ή μπορείτε να πείτε το Black Eyed Peace, ή P-E-A-C-E, επειδή είμαστε για την ειρήνη, την ισότητα και την αρμονία. Δεν είμαστε οι Black Eyed PiS. Είμαστε υπέρ της ενότητας, της αγάπης, της ανεκτικότητας", δήλωσε, αναφερόμενος στην κυβέρνηση υπό την ηγεσία του PiS, σε μια ηχογράφηση που αναρτήθηκε στο Instagram αφού κατέβηκε από τη σκηνή.

Το συγκρότημα, το οποίο σύμφωνα με ορισμένες αναφορές έλαβε 1 εκατομμύριο δολάρια για την εμφάνισή του, ήταν η αντικατάσταση της τελευταίας στιγμής της πρώην Spice Girl Melanie C, η οποία αποχώρησε επικαλούμενη "θέματα που δεν ευθυγραμμίζονται με τις κοινότητες που υποστηρίζω".

Το κυρίαρχο κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού της Πολωνίας, Νόμος και Δικαιοσύνη, πήρε αποστάσεις από την κριτική για το περιβραχιόνιο. Ερωτηθείς σχετικά με τη διαμάχη τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Mateusz Morawiecki δήλωσε ότι υποστηρίζει "την οικογένεια" αλλά είναι αντίθετος με τον περιορισμό της "καλλιτεχνικής έκφρασης" των συγκροτημάτων.

Ο Warchol ανήκει στον μικρότερο εταίρο του συνασπισμού, την Ενωμένη Πολωνία, γνωστή για την εχθρότητά της προς τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην ΕΕ.

Ο ηγέτης του κόμματος, ο υπουργός Δικαιοσύνης Zbigniew Ziobro, βρίσκεται σε ανοιχτή διαμάχη με τον πρωθυπουργό, τον οποίο υποπτεύεται ότι είναι πρόθυμος να ξεπουλήσει την κυριαρχία της χώρας στις Βρυξέλλες με αντάλλαγμα την απεμπλοκή των 35,4 δισ. ευρώ (31 δισ. στερλίνες) των κονδυλίων της ΕΕ για την ανάκαμψη της Πολωνίας από την πανδημία.

"Βία, καταστροφή εκκλησιών φτύσιμο παιδιών και διαφθορά παιδιών... η σημαία των ΛΟΑΤΚΙ είναι σύμβολο μισαλλοδοξίας και επιθετικότητας", έγραψε στο Twitter την Τρίτη.

"Σε αυτό το θέμα, η Ενωμένη Πολωνία διαφωνεί ριζικά με τον Mateusz Morawiecki και το PiS. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ στην καλλιτεχνική προβολή των ΛΟΑΤΚΙ στην πολωνική τηλεόραση".

πηγη