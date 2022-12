Πέμπτη βράδυ στο Mega το Madwalk! Τα super looks και οι πατρινοί on stage

Sold out ήταν το Madwalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project στην Αθήνα και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά αυτή την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, στις 22:50, αποκλειστικά στο Mega. Στo ανατρεπτικά δημιουργικό event που ενώνει τη μόδα με τη μουσική στο γήπεδο Tae Kwo Do, παρουσιάστηκαν 20 εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα acts με περισσότερους από 30 καλλιτέχνες, ταυτόχρονα με κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands. (Το concept επιμελήθηκε ο Νίκος Τάγης, την τηλεοπτική σκηνοθεσία ανέλαβε ο Δημήτρης Τσίγκoς, fashion director ο Κώστας Ζησης, fashion consultant ο Απόστολος Μητρόπουλος, σκηνοθεσία στο stage και χορογραφία η Νεφέλη Θεοδότου).

Εννοείται πως τα looks ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά: Η παρουσιάστρια Μαριέτα Χουρσαλά σαγήνευσε με τη σιλουέτα της φορώντας ολόσωμη αστραφτερή φόρμα και μοναδικά glam τουαλέτες ενώ επίσης έκαναν αίσθηση η Kid Moxie στο catwalk των Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, η Dat Lilly με Αdidas, η Demy με Atelier Loukia, η Μαρία Μπεκατώρου με Lena Katsanidou, η Δανάη Λιβιεράτου με 5226 series της Celia Kritharioti, η Josephine με Pink Woman, η Έλλη Κοκκίνου με Rich Girl Boudoir, η Αναστασία με Moutaki, η Μαρία Σολωμού με Pandora.