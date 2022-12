Στράτος Βαρδάκης: «Έφτασε η ώρα της Αιγιάλειας να πάρει τη θέση που της αξίζει στον τουριστικό «χάρτη» της χώρας»

Εκφράζοντας την αισιόδοξη προοπτική ότι «έφτασε η ώρα η Αιγιάλεια να πάρει τη θέση που της αξίζει στον τουριστικό χάρτη της χώρας», έκλεισε την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Στράτος Βαρδάκης το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο κ. Βαρδάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αλλά και όσες προγραμματίζονται για το άμεσο μέλλον για την τουριστική ανάπτυξη και εξωστρέφεια της περιοχής υπερτονίζοντας την προσπάθεια που όπως είπε γίνεται από την δημοτική αρχή και το δήμαρχο κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο για την υποστήριξη του οράματος τουριστικής ανάπτυξης της Αιγιάλειας.

«ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ! ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ…»

Αναφερόμενος στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την προώθηση του «τουριστικού προϊοντος» της Αιγιάλειας με σλόγκαν «Αιγάλεια! Εδώ είναι το ταξίδι…» ο αντιδήμαρχος Τουρισμού ανέφερε τα εξής:

-Δημιουργία ιστοσελίδας με καθαρά τουριστικό περιεχόμενο discoveraigialeia.gr

-Δημιουργία λογοτύπου και Εικαστικής Τουριστικής Ταυτότητας (Επαγγελματικές Κάρτες, Φάκελοι Αλληλογραφίας, Letterhead, Promotional Stylus Pens)

-Σλόγκαν Τουριστικής Ταυτότητας του Δήμου (Αιγιάλεια! Εδώ είναι το ταξίδι…)

-Δημιουργία βίντεο και ελκυστικών τουριστικά κειμένων

-Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου

-Δημιουργία Ψηφιακής Εικονικής περιήγησης VR 360o Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook & Instagram και σύντομα και Tik Tok)

-Digital Marketing (στοχευμένες καμπάνιες σε Facebook & Instagram, με στόχο την προσέγγιση χιλιάδων επισκέψεων στην ιστοσελίδα discoveraigialeia.gr και χιλιάδων μελών (likes) στην σελίδα του Discover Aigialeia)

-Συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας σε Εκθέσεις μέσω του περιπτέρου της Περιφέρειας Δυτικής όπου μας παραχωρείται σταντ για να προβάλουμε τον τόπο μας

-Δημιουργία & Εκτύπωση τουριστικών φυλλαδίων στα ελληνικά και τα αγγλικά και χάρτες

-Διοργάνωση Ημερίδας, όπου αναφέρθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες παράμετροι για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας.

-Συνέργεια με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το διαγωνισμό φωτογραφίας «Ένας τοίχος για την πόλη».

-Προβολή όλων των εργαλείων που έχουμε δημιουργήσει, σε τηλεοπτικά κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ

Ο κ. Βαρδάκης έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην πρόταση που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής για την επιλογή και συνεργασία με Ειδικό Συμβούλου για διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου σχετικά με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και διαχείριση.

Συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά σχέδια της Περιφέρειας και του Δήμου Αιγιάλειας προγραμματίζονται μεταξύ άλλων:

εκπόνηση Μελέτης Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

μακροπρόθεσμη μελέτη Στρατηγικού σχεδιασμού για την Τουριστική ανάπτυξη της Αιγιάλειας στο υπόβαθρο της Agenda 2030

αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης,

ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές.

στόχευση βάσει νέας ή ανανεωμένης ταυτότητας (REBRANDING) όλης της περιοχής παραθαλάσσιας, ημιορεινής και ορεινής ζώνης,

Μελέτη Destination Branding & Επιχειρησιακό Σχέδιο Υλοποίησης

Ενθάρρυνση τουριστικής προσφοράς,

εσωτερική δικτύωση,

στόχευση και τρόποι προσέγγισης σε νέες αγορές και στόχους

δράσεις φυσικού και digital Marketing.

τεχνική βοήθεια σε επιλογή και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού in situ

Συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Αιγίου για την δημιουργία info kiosk που ήδη προχωρά στον παλαιό λιμένα (στον «Φάρο») αλλά και σε συνεργασία με παράγοντες της περιοχής και στην πλατεία Σελιανιτίκων.

Σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ Paths of Greece προωθούμε την ανάδειξη των μονοπατιών της Αιγιάλειας και τη σύνδεσή τους με αρχαιολογικούς χώρους ή αντίστοιχες ελκυστικές τουριστικά προτάσεις.

Ανάπτυξη του ποδηλατικού Τουρισμού

Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού μέσα από στοχευμένες δράσεις

Σε συνεργασία με τον σύλλογο ξενοδόχων προωθείται η καθιέρωση του «παραδοσιακού πρωινού», μια δράση που ξεκίνησε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και γίνονται ενέργειες να ενταχθεί το πρωινό με παραδοσιακά προϊόντα της Αιγιάλειας σε ξενοδοχεία και ξενώνες της περιοχής μας.



Τέλος ο αντιδήμαρχος Τουρισμού αναφέρθηκε σε τρεις σημαντικές συναντήσεις του προηγούμενου διαστήματος:

-Με Μεγάλα Τουριστικά Γραφεία που έδειξαν ενδιαφέρον για την περιοχή μιας και όπως αναφέρθηκε υπάρχει ανάγκη για νέους τουριστικούς προορισμούς και στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθούν μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων εκδρομικών «πακέτων» για την Αιγιάλεια.

-Με τον υπουργό τουρισμού κ. Κικίλια στην Πάτρα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του όπου επισημάνθηκαν όλα τα αναγκαία έργα για την ανάδειξη της περιοχής, όπως η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, η δημιουργία μαρίνας τουριστικών σκαφών, η σύνδεση του νέου Λιμένα με τον Ε.Ο., η προσβασιμότητα στον σταθμό του Προαστιακού κλπ.

-Με την πρόεδρο του ΕΟΤ κα Γκερέκου όπου υπήρξε θετική ανταπόκριση για την ένταξη της Αιγιάλειας σε φυλλάδια και καμπάνιες του ΕΟΤ, κάτι που γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί άμεσα.