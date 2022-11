«Φωνές, προσβολές, λεκτική κακοποίηση»- Κόλαφος το νέο βιβλίο για τη Μέγκαν

Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν «νάρκισσος κοινωνιοπαθής» που μηχανορραφούσε για την έξοδό της από το παλάτι από την αρχή, υποστηρίζει πρώην μέλος του προσωπικού της σε νέο αποκαλυπτικό βιβλίο.

Πηγές ανέφεραν στον Βαλεντίν Λόου, συγγραφέα του βιβλίου "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" πως το προσωπικό αποκαλούσε έτσι τη δούκισσα του Σάσεξ, λόγω της φρικτής συμπεριφοράς της.

«Όλοι γνώριζαν πως ο θεσμός θα κρινόταν από την ευτυχία της. Το λάθος που έκαναν, ήταν ότι νόμιζαν πως ήθελε να είναι ευτυχισμένη. Ήθελε να την απορρίψουν επειδή είχε εμμονή μ'αυτή τη ρητορική από την πρώτη μέρα» φέρεται να περιγράφει στο βιβλίο πρώην μέλος του προσωπικού.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τα όσα περιγράφονται στο βιβλίο, ενδεικτικό τού πόσο φρικτό ήταν το να δουλεύει κανείς για το τότε πριγκιπικό ζεύγος, ήταν πως κάποιοι βοηθοί τους αυτοαποκαλούνταν «Το κλαμπ επιζησάντων των Σάσεξ» ("Sussex Survivors Club").

Ουρλιαχτά και παραληρήματα

Τα ξεσπάσματα και οι φωνές της Μέγκαν είχαν εξουθενώσει τους πρώην υπαλλήλους της, υποστηρίζεται ακόμη στο ίδιο βιβλίο.

«Υπήρχαν πολλοί πληγωμένοι άνθρωποι» σημειώνει γνώστης της κατάστασης στον Λόου.

«Νεαρές γυναίκες ήταν καταρρακωμένες από τη συμπεριφορά τους» προσθέτει η πηγή αυτή του παλατιού.

Ο Λόου περιγράφει ένα περιστατικό δε, κατά το οποίο η Μάρκλ πρόσβαλε μια υπάλληλό της μπροστά στους συναδέλφους της.

«Μην ανησυχείς. Αν υπήρχε κάποιος άλλος που θα μπορούσα να ζητήσω να κάνει κάτι, θα το έκανα, αρκεί να μην το ζητήσω από σένα» φέρεται να είπε στην υπάλληλό της.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζεται, η Μέγκαν φέρεται να είχε επιτεθεί λεκτικά στους υπαλλήλους της σε πολλές περιστάσεις. Σε μία από αυτές, είχε εξοργιστεί με υπάλληλο εξαιτίας μιας ατυχούς στιγμής με τον Τύπο, σε μια δημόσια εκδήλωση.

«Δεν το σήκωνε. Ένιωσα τρομοκρατημέν@» σημείωσε ο εμπλεκόμενος υπάλληλος, αναφερόμενος στο ότι δεν κατάφερναν να τη βρουν στο τηλέφωνο. «Είναι τόσο γελοίο, δεν μπορούσα να σταματήσω να τρέμω» πρόσθεσε.

Στο Courtiers πρώην μέλος του προσωπικού περιγράφει την «πλήρη συντριβή» του λόγω της εμπειρίας του με τους Μέγκαν και Χάρι.

Σύμφωνα με τον υπάλληλο αυτόν, κατά τη διάρκεια δείπνου τους ένα βράδυ Παρασκευής, τους καλούσαν διαρκώς κι επίμονα για να τους κατσαδιάζουν.

«Κάθε δέκα λεπτά έπρεπε να πηγαίνω έξω για να μου φωνάζουν αυτή κι ο Χάρι. Μου έλεγαν 'δεν πιστεύω πως έκανες κάτι τέτοιο. Μας απογοήτευσες. Τι σκεφτόσουν'. Κι αυτό συνεχίστηκε για ένα δίωρο» υποστηρίζει.

Οι φωνές, σύμφωνα με τον πρώην υπάλληλο, συνεχίστηκαν και το επόμενο πρωί, αλλά και «για μέρες ολόκληρες». «Δεν μπορούσες να τους ξεφύγεις» παραδέχεται.

Την καταγγελλόμενη αυτή κακοποιητική συμπεριφορά επιβεβαιώνει και η πρώην ιδιαιτέρα Σαμάνθα Κοέν, δια στόματος φίλου της στο βιβλίο.

Όπως καταγγέλλει και αυτή η πηγή, η Μαρκλ και ο Χάρι «ούρλιαζαν» στη Σαμάνθα πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Αυστραλία, το 2018.

«Η Σαμ ήταν πάντα ξεκάθαρη πως ήταν σαν να δουλεύεις για δύο εφήβους. Ήταν αφόρητοι και την ωθούσαν στα όριά της. Ένιωθε χάλια. Έπρεπε να παλεύει διαρκώς για λογαριασμό του Χάρι και της Μέγκαν ενώ δεχόταν τέτοια κακοποίηση από αυτούς» υποστηρίζει ο φίλος της στο βιβλίο.

Όταν, μάλιστα, τους ζητήθηκε να συμπεριφέρονται στο προσωπικό τους με μεγαλύτερο σεβασμό, η ηθοποιός φέρεται να απάντησε πως «δεν είναι η δουλειά μου να περιποιούμαι ανθρώπους».

Ο Λόου εξάλλου εξηγεί στο βιβλίο πως η μεγάλη πρόκληση για το βασιλικό προσωπικό ήταν να κρατάει την Μέγκαν «ικανοποιημένη».

«Το προσωπικό του Χάρι ήξερε πως η Μέγκαν ήταν διαφορετική από άλλες συντρόφους του. Είχε της απόψεις της και τις γνωστοποιούσε και τους άλλους. Την άνοιξη του 2017, πάνω από έξι μήνες προτού αρραβωνιαστούν, η Μέγκαν είπε σε έναν από τους συμβούλους του Χάρι: "Νομίζω πως και οι δύο ξέρουμε πως σύντομα θα είμαι ένα από τα αφεντικά σου'» .

Με πληροφορίες από PageSix/New York Post