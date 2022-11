To beauty look της Ολίβια Παλέρμο «καπέλωσε» τα ρούχα της στα βραβεία Glamour

Σε μεγάλες ομορφιές ήταν η μικροσκοπική style icon Ολίβια Παλέρμο στα Glamour Women of the Year Awards στο Grill & The Pool της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τρίτης. Με το που εμφανίστηκε στο red carpet ουδείς στάθηκε στο Bach Mai μαύρο σύνολό της με τα κάζουαλ στοιχεία αλλά στο μακιγιάζ, το χτένισμα και το περιδέραιό της. H 36χρονη influencer είχε τα μαλλιά της τραβηγμένα σε κότσο από πλεγμένη κοτσίδα. Το μακιγιάζ της βασιζόταν σε άχρωμο make up λάμψης με κυρίαρχα στοιχεία το διπλό eyeliner και τα κερασένια χείλη. Τις εντυπώσεις έκλεψε και το rainbow κόσμημα, με τις μεγάλες χρωματιστές πέτρες, ύφος που καθιέρωσε τις τελευταίας σαιζόν ο οίκος Swarovsky. Eνα μονόχρωμο σκούρο outfit συχνά υπογραμμίζει τη φυσιογνωμία μας και αποδεικνύει την μεγάλη σημασία των beauty επιλογών μας.