Διεθνής διάκριση για τον πατρινό Παναγιώτη Αναστασόπουλο της p-consulting.gr

Στο 30ο παγκόσμιο συνέδριο του EfVET, Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Δια Βίου Μάθηση(efvet.org), που έγινε στο Κουόπιο της Φινλανδίας, επανεξέλεγη στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη θέση του Ταμία, ο Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος από την γνωστή Πατρινή εταιρεία p-consulting.gr.

Σε ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια συνέδρια για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, που υλοποιείται από τον EfVETκάθε χρόνο, το κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η «Επανάσταση στις Δεξιότητες του Μέλλοντος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το συνέδριο άνοιξε η Υπουργός Παιδείας της Φινλανδίας Li Andersson, ενώ στο κεντρικό πάνελ συζήτησης συμμετείχαν μεταξύ άλλων η DawnWard, πρόεδρος στο World Federation of Colleges and Polytechnics, oMika Kuismanen, διευθυντής στην Φινλανδική Ομοσπονδία Επιχείρησεων, ο Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος, γενικός διευθυντής του ΙΔΕΠ (Κύπρος), ο Michael Seifert, CEO Seifert Systems Ltd (Γερμανία) και ως κεντρικός εισηγητής ο Siamäk Naghian, Managing Director στην GENELEC (Φινλανδία).

Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 250 σύνεδροι, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, την Αρμενία, τη Γεωργία και την Νότια Αφρική.

Υπενθυμίζουμε πως η p-consulting.gr συμμετέχει από το 2012 στο δίκτυο αυτό, ενώ ο Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος (συνιδρυτής της) επανεξελέγη Ταμίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου, για δεύτερη φορά. Είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Δικτύου ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σε διάφορες ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την εφαρμογή της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση.

Σημειωτέον ότι το 2023 το σημαντικότατο αυτό Συνέδριο θα γίνει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από 25 έως και 28 Οκτωβρίου στη Ρόδο!

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο αυτό έργο του και νιώθουμε χαρούμενοι που η Πάτρα βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός τόσο μεγάλου Ευρωπαϊκού Οργανισμού.