Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Κηδείες
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 64)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΒΛΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΧΡΥΣΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΦΟΥΣΙΑ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 / 10 / 2022
ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΦΟΥΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΧΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΦΡΑΙΜΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ.) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ( ΧΗΡΑ ΝΙΚ.) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΛΓΑ ΚΑΦΟΥΣΙΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΛΕΜΠΟΓΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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