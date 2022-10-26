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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 64)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΚΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΒΛΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΦΟΥΣΙΑ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 / 10 / 2022

ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΦΟΥΣΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΧΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΦΡΑΙΜΙΑ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ.) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ( ΧΗΡΑ ΝΙΚ.) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΛΓΑ ΚΑΦΟΥΣΙΑ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΛΕΜΠΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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