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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΘΑ ΧΑΡ. ΚΑΤΣΟΜΑΛΛΙΑΡΗ

 ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΠΑΛΟΥΜΠΗ
ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ, ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΡ. ΠΑΛΟΥΜΠΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΧΑΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΛΥΓΕΡΗ- ΟΛΓΑ (ΛΙΛΙΚΑ) ΧΗΡΑ ΗΡ. ΜΠΑΛΑΣΗ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΤΕΤΑ) ΜΠΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΤΑ) ΜΠΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΝΑΝΤΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΙΡΙΔΑ, ΛΙΛΙΑΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ- ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΟΛΓΑ ΧΗΡΑ ΑΓΗΣ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑ ΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ; ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΡΙΜΠΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΙΜΠΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΥΚΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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