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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 23 και την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ- ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

 ΕΤΩΝ 55

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΣΠΟΔΙΑΝΑΣ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ

 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ,

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΜΑΡΘΑ ΧΑΡ. ΚΑΤΣΟΜΑΛΛΙΑΡΗ

 ΕΤΩΝ 89

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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