Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 23 και την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ- ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΕΤΩΝ 55
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΣΠΟΔΙΑΝΑΣ) Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ,
ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΧΑΡ. ΚΑΤΣΟΜΑΛΛΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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