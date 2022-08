Ο Τζον Μπογιέγκα συμμετέχει στην ιστορία του σίκουελ της ταινίας «Attack the Block»

Ο 30χρονος ηθοποιός Τζον Μπογιέγκα - John Boyega βοηθά στη διαμόρφωση της ιστορίας της αναμενόμενης συνέχειας της ταινίας «Attack the Block» του 2011.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο Collider, ο σταρ του σίκουελ μίλησε για το πώς τα νέα του καθήκοντα ως παραγωγός της ταινίας επηρέασαν και το σενάριό της, καθώς σύμφωνα με τον Μπογιέγκα η ιστορία «παρουσιάζεται» τόσο από τον ίδιο, όσο και από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη του «Attack the Block», Τζο Κόρνις (Joe Cornish).

«Έχουμε συνεργαστεί σε μεγάλο βαθμό για να φτιάξουμε μια ιστορία που να έχει νόημα για τον Μόουζες και τους άλλους χαρακτήρες, καθώς και τους νέους χαρακτήρες που θα εμφανιστούν στη συνέχεια», είπε ο ηθοποιός-παραγωγός. «Και μετά, επίσης, υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες στη συγγραφή του, με τον Τζο να έχει την δική του οπτική και εμένα τη δική μου».

Ο Μπογιέγκα μοιράστηκε επίσης μερικές λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή του σίκουελ, που έρχεται μια δεκαετία μετά την αρχική ταινία. Το «Attack the Block» ακολουθεί τον Μόουζες έναν αρχηγό συμμορίας που γίνεται ήρωας όταν χρησιμοποιεί τα έξυπνα κόλπα του δρόμου για να πολεμήσει εξωγήινους εισβολείς.

Ο Μπογιέγκα θεωρείται από τους νέους, ταλαντούχους ηθοποιούς του Χόλυγουντ και αναδείχθηκε μέσα από την πρωταγωνιστική του παρουσία στα φιλμ «Star Wars: Episode VII - The Force Awakens» το 2015 και «Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi» το 2017 όπου είχε το ρόλο του Finn.

Όπως διαβάσαμε στην Wikipedia, το «Attack the Block» ήταν μια Βρετανικής παραγωγής κωμωδία τρόμου επιστημονικής φαντασίας του 2011 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Joe Cornish, με πρωταγωνιστές τους John Boyega, Jodie Whittaker και Nick Frost. Ήταν το κινηματογραφικό ντεμπούτο των Cornish, Boyega και του συνθέτη Steven Price.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ