Στις 8/9 στις ελληνικές αίθουσες το Γαλλικό κοινωνικό φιλμ "Όλα Πήγαν Καλά"

Η Γαλλικής παραγωγής ταινία με τίτλο «Όλα Πήγαν Καλά» σε σκηνοθεσία του εκλεκτού σκηνοθέτη Francois Ozon, που ήταν στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών του 2021, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 σε διανομή της Filmtrade.

ΣΥΝΟΨΗ

Στην ηλικία των 85 ο πατέρας της Εμμανουέλ μπαίνει στο νοσοκομείο μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν «ξυπνάει», αυτός ο δυναμικός και γεμάτος ενδιαφέροντα και αγάπη για την ζωή άνθρωπος, που εξαρτάται πλέον από άλλους ζητάει από την κόρη του να τον βοηθήσει να πεθάνει.

To σενάριο που επίσης υπογράφει ο Οζόν έχει βασιστεί στο βιβλίο «Tout s’est Bien passe» της EMMANUÈLE BERNHEIM (εκδόσεις GALLIMARD). Η Bernheim είναι η κόρη του συλλέκτη έργων τέχνης André Bernheim και της γλύπτριας Claude de Soria.

Υπήρξε Γαλλίδα συγγραφέας, δοκιμιογράφος και σεναριογράφος. Γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1955 στην Boulogne-Billancourt και πέθανε στις 10 Μαίου 2017 στο Παρίσι. Κέρδισε το βραβείο Prix Médicis για το μυθιστόρημα της SA FEMME, που εκδόθηκε από τις Editions Gallimard (1993) και συνεργάστηκε με τον François Ozon στα σενάρια των φιλμ UNDER THE SAND, SWIMMING POOL, 5×2 και RICKY.

Το βιβλίο της VENDREDI SOIR (1998) έγινε η ταινία με τον ίδιο τίτλο της Claire Denis. Αργότερα εργάστηκε με τον Alain Cavalier στην προσαρμογή τού του βιβλίου της EVERYTHING WENT FINE με τον τίτλο LIVING AND KNOWING YOU ARE ALIVE. Διαγνώστηκε με καρκίνο κατά την διάρκεια του πρότζεκτ και η ταινία έγινε τελικά ντοκιμαντέρ εξαιτίας του θανάτου της.

Ο Οζόν αναφερόμενος στο πώς γνωρίστηκε την Emmanuèle Bernheim, τόνισε:

Γνώρισα την Emmanuèle το 2000, μέσω του τότε ατζέντη μου, Dominique Besnehard. Είχα γυρίσει τα πρώτα δεκαπέντε λεπτά του Under the Sand, τα γυρίσματα είχαν διακοπεί για λόγους χρηματοδότησης. Σε κανέναν δεν άρεσε το σενάριο ή το αρχικό υλικό, οπότε ο Dominique πρότεινε να συναντήσω μια συγγραφέα που δεν ήξερα, την Emmanuèle Bernheim, για να ξαναγράψουμε το σενάριο. Ένιωθε ότι θα ταιριάζαμε καλά και είχε δίκιο: τα καταφέραμε και γίναμε φίλοι αμέσως. Μοιραζόμασταν παρόμοια γούστα στις ταινίες, στους ηθοποιούς και στην σωματική τους έκφραση, και μου άρεσε πολύ το φυσικό στυλ της γραφής, ‘μέχρι το κόκαλο’.

Στο ερώτημα ποια ήταν η αντίδραση του Φρανσουά Οζόν όταν διάβασε το Everything Went Fine, απήντησε:

Μου έστειλε ένα πρόχειρο του βιβλίου της, πριν την εκτύπωση,και συγκινήθηκα πάρα πολύ να ανακαλύψω και να μοιραστώ την εμπειρία της με τον πατέρα της. Μου άρεσε ο ρυθμός, ο τόνος, το τέλος, το σασπένς της κορύφωσης που μοιάζεισχεδόν με ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και η διφορούμενη και αμφιλεγόμενη ανακούφιση των δύο αδερφών που ολοκλήρωσαν την «αποστολή» τους. Η Emmanuèle ρώτησε αν θα με ενδιέφερε η προσαρμογή του βιβλίου για τον κινηματογράφο. Ήμουν σίγουρος ότι θα έκανε μια όμορφη ταινία, αλλά ήταν τόσο πολύ η δική της ιστορία που, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου, δεν μπορούσα να δω πώς να την κάνω δική μου.

Άλλοι κινηματογραφιστές ενδιαφέρθηκαν και υπήρξαν πολλές προσφορές για τα δικαιώματα. Με κράτησε ενήμερο μέχρι την επιλογή του Alain Cavalier, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει το έργο λόγω του καρκίνου της Emmanuèle.

Ωστόσο, από αυτή την εμπειρία, ο Cavalier έκανε ένα όμορφο ντοκιμαντέρ, το Living and Knowing You Are Alive το 2019.

Στο ερώτημα τι έκανε τον Οζόν να θελήσει να το προσαρμόσει τώρα, ο ίδιος είπε:

Ο θάνατος της Emmanuèle, η απουσία της, με έκανε να θέλω να είμαι ξανά μαζί της. Ίσως επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, ένιωσα πιο έτοιμος να βουτήξω στην ιστορία της. Συχνά χρειάζομαι χρόνο με τα βιβλία που έχω διασκευάσει, για να τα αφήσω να ωριμάσουν, να καταλάβω πώς να τα κάνω δικά μου. Και ήθελα να συνεργαστώ με τη Sophie Marceau. Της είχα παρουσιάσει πολλά σενάρια και ιδέες στο παρελθόν και συναντούσαμε πολύ ο ένας τον άλλον, αλλά τίποτα δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ένιωσα διαισθητικά ότι αυτή ήταν τελικά η κατάλληλη στιγμή, το σωστό έργο. Της έστειλα λοιπόν το βιβλίο της Emmanuèle και της άρεσε. Και ξεκίνησα να γράφω το σενάριο.

Εξερευνάτε ένα κοινωνικό ζήτημα εδώ, όπως κάνατε στο Θέλημα του Θεού (το φιλμ είχε προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας), αλλά η προσέγγισή σας αυτή τη φορά είναι πολύ διαφορετική. Εδώ, παίρνετε μια πιο οικεία οπτική γωνία, αναφέρει ο δημοσιογράφος και ο Οζόν απαντά:

Στο Θέλημα του Θεού ξεκίνησα με προσωπικές εμπειρίες, αλλά σύντομα η ταινία επεκτάθηκε για να εξερευνήσει την ομαδική εμπειρία και την πολιτική σκοπιά του θέματος. Εδώ, εξερευνώ την προσωπική εμπειρία της Emmanuèle. Στην ταινία δεν γίνεται ποτέ συζήτηση για την ευθανασία. Προφανώς, οδηγούμαστε να αναλογιστούμε τα συναισθήματά μας και τα ερωτήματα μας για τον θάνατο, αλλά αυτό που με ενδιέφερε πάνω απ’ όλα ήταν η σχέση μεταξύ του πατέρα και των θυγατέρων του. Ωστόσο, λέγοντας αυτήν την ιστορία, ένιωσα ότι η Emmanuèle είχε μια έντονη αντίδραση, καθώς αντιμετώπισε μια κοινωνία που δεν μας αφήνει να οργανώσουμε έναν επιθυμητό θάνατο με νόμιμο και δομημένο τρόπο. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά ή οι αγαπημένοι του ατόμου πρέπει να φέρουν αυτό το βάρος και όλες τις ενοχές που το συνοδεύουν.

Σχετικά με τη συνεργασία του με τη Γαλλίδα σταρ Sophie Marceau ο Οζόν ανέφερε:

Η Sophie Marceau είναι ηθοποιός της γενιάς μου. «Μεγάλωσα μαζί της» με έναν τρόπο και πάντα με ενδιέφερε. Μου άρεσε που την κινηματογράφησα τώρα, στα πενήντα της.

Όσο για την επιλογή του 76χρονου σήμερα André Dussollier που παίζει τον “αδιόρθωτο γέρο” που είναι ο πατέρας της, ο Οζόν είπε:

Λατρεύω τον André στις ταινίες του Alain Resnais. Και στο Le Beau Mariage του Rohmer. Αμέσως ενθουσιάστηκε με αυτή την ιστορία και κατάλαβε στο λεπτό τον χαρακτήρα. Λάτρεψε το αυθόρμητο χιούμορ και έφερε απολαυστική αναίδεια στον ρόλο. Του έδειξα ένα βίντεο του André Bernheim για να αντλήσει έμπνευση από την προσωπικότητά του και τον τρόπο ομιλίας του.

Και κάναμε πολλή έρευνα για τα εγκεφαλικά. Το βιβλίο ήταν πολύ ακριβές και συναντήθηκε επίσης με γιατρούς που εξήγησαν τις διάφορες φάσεις του επακολουθούν ενός εγκεφαλικού για να το κάνουμε όσο πιο αληθινό γινόταν. Η ακρίβεια του André, η εμμονή του με την ακρίβεια στην απεικόνιση του εγκεφαλικού επεισοδίου και ο τρόπος ομιλίας του ενίσχυσαν πραγματικά τον ρόλο. Δεν είχε τον παραμικρό φόβο για την εικόνα του - μας άφησε να ξυρίσουμε το κεφάλι του και να παραμορφώσουμε το πρόσωπό του με μια προσθετική. Του είπα, «Όταν το κοινό βλέπει για πρώτη φορά τον Αντρέ, πρέπει να σοκαριστεί και να μην πιστέψει ότι είσαι εσύ». Ήθελα η παράλυση του Αντρέ να φανεί από την αρχή. Καθώς πλησιάζει στο θάνατο, υποχωρεί και το κέφι και η χαρά του επιστρέφουν.

Το καστ περιλαμβάνει και τους GÉRALDINE PAILHAS, CHARLOTTE RAMPLING, ÉRIC CARAVACA, HANNA SCHYGULLA, GRÉGORY GADEBOIS, JACQUES NOLOT, JUDITH MAGRE, DANIEL MESGUICH και NATHALIE RICHARD.

Η νέα ταινία του 54χρονου François Ozon έχει διάρκεια 113 λεπτά.

Είναι πιθανό να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ