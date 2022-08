Σάρωσε στο ξεκίνημα της η νέα σειρά, πρίκουελ του "Game of Thrones", "House of the Dragon"

H νέα σειρά εποχής και φαντασίας «House of the Dragon» που θεωρείται πρίκουελ του «Game of thrones» με τα γεγονότα να λαμβάνουν περίπου 200 χρόνια πριν, έκανε τη μεγάλη πρεμιέρα της και τα πήγε περίφημα καθώς όπως γράφτηκε, το 1ο επεισόδιο της νέας αυτής πολυαναμενόμενης σειράς του HBO είδαν σχεδόν 10 εκατομμύρια τηλεθεατές!

Η επιστροφή λοιπόν στην ήπειρο του Γουέστερος στέφθηκε με τεράστια επιτυχία με τους δράκους να πετούν ξανά στους ουρανούς ενώ ποικίλα είναι τα σχόλια με άλλους να μιλούν για Σαιξπηρικά στοιχεία στην φανταστική ιστορία του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν αλλά κι άλλους να κάνουν λόγο μάλλον για μία καλοφτιαγμένη σαπουνόπερα με στοιχεία επικής φαντασίας και πως σαν κάτι να λείπει αυτή τη φορά, όπως διαβάσαμε στους New York Times.

Σε κάθε περίπτωση η σειρά «House of the Dragon» καθήλωσε το κοινό στην πρεμιέρα της με τη συνέχεια να προβλέπεται συναρπαστική. Η σειρά παίζεται στην Ελλάδα μέσω του Vodafone TV.

Το «House of the Dragon», όπως αναφέρει το flix.gr, σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του HBO στο Γουέστερος και στον κόσμο των βιβλίων του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν. H νέα αυτή σειρά έκανε πρεμιέρα την περασμένη Κυριακή 21/8/2022 στο HBO και HBO Max και συγκέντρωσε 9.99 εκατομμύρια θεατές. Ο αριθμός αυτός είναι το σύνολο των θεατών που είδαν την πρεμιέρα την Κυριακή το βράδυ και στις δυο πλατφόρμες, με το κανάλι να ανακοινώνει πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεθέαση που είχε ποτέ πρεμιέρα από τότε που ξεκίνησε.

Φυσικά δεν έλλειψαν & κάποια προβλήματα μιας και αρκετοί συνδρομητές του HBO Max ανέφεραν πως το app την πλατφόρμας κάποια στιγμή «κράσαρε» και δεν λειτουργούσε κατά την διάρκεια της πρεμιέρας του «House of the Dragon», με το HBO να ρίχνει την ευθύνη στην Amazon και τις συσκευές της, από όπου αναφέρθηκαν και τα περισσότερα προβλήματα.

Σημειωτέον ότι η Amazon σε λιγότερο από δυο εβδομάδες θα κυκλοφορήσει την δική της επική σειρά φαντασίας με τίτλο «The Lord of the Rings: The Rings of Power» που για αρκετούς θεωρείται & ο μεγαλύτερος αντίπαλος του «House of the Dragon».

Το «House of the Dragon» που είναι κατά κύριο λόγο βασισμένο στο βιβλίο «Fire & Blood» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, χαρακτηρίζεται ως το... «Game of Thrones» της εποχής της πανδημίας!

Η σειρά «House of the Dragon», εξελίσσεται 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones και επικεντρώνεται στην δυναστεία των Ταργκάριεν εξιστορώντας όλα τα πισώπλατα μαχαιρώματα, τις πολιτικές διαμάχες αλλά και τις αρπαγές εξουσίας που πυροδότησαν έναν εμφύλιο πόλεμο μέσα σε αυτή την οικογένεια.

Στην σειρά πρωταγωνιστούν οι Έμα Ντ' Αρσι (Πριγκίπισσα Ρενίρα Ταργκάριεν), Ματ Σμιθ (Πρίγκιπας Ντέμον Ταργκάριεν), Ολίβια Κουκ (Αλισεντ Χαϊτάουερ), Ρις Ιφανς και Στιβ Τουσέντ (Λορδος Κόρλις Βελάριον - Sea Snake). Επίσης παίζουν ο Πάντι Κονσιντάιν (Βασιλιάς Βίσερις Ταργκάριεν) και οι Φαμπιέν Φρανκέλ, Ιβ Μπεστ, Σονόγια Μιζούνο.

Τα χαμόγελα πάντως είναι πλατιά στο ΗΒΟ για την τεράστια αυτή επιτυχία που κακά τα ψέματα ήταν αναμενόμενη!

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ