Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΞ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 71
Κηδεύουμε την Παρασκευή 5-8-2022 και ώρα 11π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τα εγγόνια του: ΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΉ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τα αδέλφια του: ΧΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΡΣΕΛΟ ΚΙΝΙ
ΖΩΗ χήρα ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ χήρα ΔΙΟΝ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τα ανίψια του
Οι Λοιποί Συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.
Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838. β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΙΧ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ)
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/8/2022 & ΩΡΑ 6 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΕΡΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΡΧΟΝΤΩ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΜΠΙΡΜΠΑ,
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΡΟΜΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΗΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΡΤΖΗ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΝΟΤΑ
ΜΑΚΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΓΙΑΝΝΗΣ & ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ & ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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