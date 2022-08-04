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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΞ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 71

Κηδεύουμε την Παρασκευή 5-8-2022 και ώρα 11π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τα εγγόνια του: ΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΉ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τα αδέλφια του: ΧΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΡΣΕΛΟ ΚΙΝΙ
ΖΩΗ χήρα ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ χήρα ΔΙΟΝ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τα ανίψια του

Οι Λοιποί Συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα.

Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838. β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842

www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΙΧ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ)

ΕΤΩΝ 88

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/8/2022 & ΩΡΑ 6 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΕΡΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΡΧΟΝΤΩ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΜΠΙΡΜΠΑ,

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΡΟΜΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΗΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

 ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΡΤΖΗ

(ΕΤΩΝ 87)

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΝΟΤΑ

ΜΑΚΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΓΙΑΝΝΗΣ & ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΑΜΠΗΣ & ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΩΤΗΡΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

 Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

 

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