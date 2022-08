Fuel Pass 2: Γιατί μπλοκάρει η αίτηση σας; Πώς θα το λύσετε

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο Fuel Pass 2 άνοιξε σήμερα για όλα τα ΑΦΜ και θα μείνει ανοιχτή μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες από 1.000.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί ήδη από πολίτες που επιθυμούν να λάβουν το επίδομα του Fuel Pass 2. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένοι που συναντούν τεχνικές δυσκολίες στην υποβολή της αίτησης.

Πιο συγκεκριμένα, κάποια antivirus εμποδίζουν την είσοδο στην εφαρμογή, λόγω εσφαλμένων αξιολογήσεων (false positives) για την εν λόγω εφαρμογή αλλά και για άλλα URLs - ακόμη και τραπεζών, στο παρελθόν.

«Δε μπορώ να συνδεθώ στην εφαρμογή. Με μπλοκάρει το πρόγραμμα antivirus»

Κι όμως η λύση είναι απλή:

Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να προσθέσετε μία εξαίρεση (exception) για το api.vouchers.gov.gr μέσα από τις ρυθμίσεις του antivirus σας. Μάλιστα στην πλατφόρμα δίνονται οι εξής οδηγίες:

Παραθέτουμε εδώ τη διαδικασία προσθήκης exceptions για το Avast Antivirus στην αγγλική και ελληνική γλώσσα προκειμένου να βοηθήσουμε τους χρήστες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.

Βήματα στην αγγλική γλώσσα:

1) Open Avast Antivirus and go to Menu on the top right of the window

2) Click Settings

3) Go to General > Exceptions

4) Click Add Exception

5) On the next screen enter the URL api.vouchers.gov.gr and click Add Exception

Βήματα στην ελληνική γλώσσα:

1) Ανοίγουμε το Avast Antivirus και επισκεπτόμαστε το Μενού πάνω δεξιά στο παράθυρο του Avast

2) Πατάμε στις ρυθμίσεις

3) Επιλέγουμε τις γενικές ρυθμίσεις από τη στήλη αριστερά

4) Στις Εξαιρέσεις πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

5) Στην επόμενη οθόνη γράφουμε το URL api.vouchers.gov.gr και πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

Με τα βήματα αυτά η σελίδα πλέον δεν θα μπλοκάρεται από το Avast.

Τα παραπάνω βήματα περιλαμβάνονται και στη σελίδα του Avast με εικόνες για κάθε βήμα:

https://support.avast.com/en-us/article/Antivirus-scan-exclusions#pc