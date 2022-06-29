Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΠΑΣΧΑΚΗ
ΕΤΩΝ 94
ΠΟΥ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΘΕΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ (ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ) ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2022 & ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΙΩΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΘΑΛΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ( χήρα) ΠΑΝ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΕΤΩΝ 75
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 29-6-2022 & ώρα 6 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΦΩΒΡΩΝΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΦΤΑΚΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΖΟΥΜΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΜΗΧΑΝΕΤΖΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ( χήρα ) ΧΡ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡ. ΨΑΡΡΟΥ
ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
( ΕΤΩΝ 63 )
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 4 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΡΟΥΛΑ & ΑΛΜΠΕΡΤΟ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία τελετών Βανταράκη Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΕΣ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧ. ΚΟΡΑΚΑ
( ΕΤΩΝ 64 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΙΑΧΗΛ & ΕΛΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡ.Μ. ΚΟΡΑΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΝΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΤΑΣΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΗΡ. Α. ΚΟΡΑΚΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στη κιβωτό της Αγάπης
Γραφεία τελετών Βανταράκη Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 30-6-2022 & ώρα 6.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ισώματος (Νεκροταφείο).
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ( χήρα ) ΧΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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