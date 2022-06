Το 1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου σε εκπαιδευτική συνάντηση Erasmus στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229 «Visual aids to make learning/teaching easier», την εβδομάδα 18 έως 25 Ιουνίου 2022 διεξήχθη η 1η εκπαιδευτική συνάντηση στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στο σχολείο «Profiled High School of Natural Sciences and Mathematics Acad, Nikola Obreshkov». Στη συνάντηση μετείχαν εκ μέρους του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου, δύο καθηγητές, ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος και ο Ηλίας Σπανός, οι μαθήτριες, Φωτεινή Χάϊδου, Μαρία Μέργηγκα, Άννα-Νίκη Κρητικού, Ευθυμία Κολοκυθά και Χαραλαμπία Χριστοδουλοπούλου και συνάντησαν μαθητές και καθηγητές από την Σλοβακία, την Τσεχία, η οποία είναι και η συντονίστρια χώρα, και την οικοδέσποινα Βουλγαρία.