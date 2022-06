Haute Grecians, το show με οικοδέσποινα τη Τζένη Μπαλατσινού στο λιμάνι του Πειραιά

Η Τζένη Μπαλατσινού και το jenny.gr διοργάνωσαν το φιλανθρωπικό show «Hautes Grecians 2022» το βράδυ της Τετάρτης στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ. 900 καλεσμένους θεατές να χειροκροτούν την ελληνική couture με φόντο τη θάλασσα. Η εκδήλωση στήριξε τους σκοπούς του ELIZA (Εταιρία κατά της Παιδικής Κακοποίησης), δίνοντας όλα τα έσοδα των εισιτηρίων.

Το runway άνοιξε ο Sotiris Georgiou μεταφέροντας τις εμβληματικές δεκαετίες του '80 και του '90 στη σύγχρονη εποχή. Η νέα σχεδιάστρια Ελένη Καββάδα και το 240791ek παρουσίασε ανατρεπτικές φιγούρες με όγκους, χειροποίητες λεπτομέρειες και 3D στοιχεία. Οι Deux Hommes, ανέδειξαν το glam με προσωπική υπογραφή. Η πιο δυνατή και ταυτόχρονα συγκινητική στιγμή του show, ήταν το tribute στην Σοφία Κοκοσαλάκη, από τον φίλο και συνεργάτη της Μιχάλη Πάντο. Οι αιθέριες δημιουργίες της Atelier Loukia έκλεισαν ονειρικά το φετινό Hautes Grecians. Η conceptual artist & designer Caroline Rovithi exclusively represented by Mamush Gallery δημιούργησε live ένα έργο τέχνης, μία ωδή στο ελληνικό στοιχείο, εμπνευσμένο από το μπλε του ουρανού και της θάλασσας. (Εχει διατεθεί προς πώληση και τα έσοδα θα δοθούν εξ’ ολοκλήρου στο ΕΛΙΖΑ. Στο χώρο ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού και για πρώτη φορά θαυμάστηκαν limited edition prints από την νέα της σειρά «All you need is Greece». Πάρα πολλοί ήταν οι συντελεστές και οι χορηγοί με την οικοδέσποινα Τζένη Μπαλατσινού να γοητεύει άπαντες με μπλε- μαύρη δημιουργία ως τον αστράγαλο, από αιθέρια υφάσματα που συνδύασε με ίσια σανδάλια. Στο πλευρό της και ο σύζυγός της, υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Ανάμεσα στο κοινό ξεχώρισαν στυλιστικά με ασημένιο φόρεμα η ηθοποιός και influencer Αθηνά Οικονομάκου, με βερμούδα σετ από παγιέτες και ψηλές κάλτσες ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ ήταν εκεί και δυο λαμπερές πατρινές με floral prints, η σχεδιάστρια και style guru Εύη Καρατζά και η αρχιτέκτονας Μαρία Κατσιμπέρη. Η διεθνής εικαστικός Μαρίνα Καρέλα και ο μετρ της ζαχαροπλαστικής Στέλιος Παρλιάρος δεν έλειψαν από το γεγονός.