Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική Διαδικτυακή Εκδήλωση στις 3, 4 & 5 Μαΐου 2022, για μαθητές Γ΄ Λυκείου με θέμα: «Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων», αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», από το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.



"Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κων/νο Γιαννόπουλο για την πολύτιμη συνδρομή του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ02 κ.κ. Σοφία Π. Χριστοπούλου και Μαριάννα Σκιαδαρέση για την αρωγή και την αγαστή συνεργασία"

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Υπεύθυνος Έργου: Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π. email: [email protected]

Οι παρουσιάσεις των προπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκαν ανά επιστημονικό πεδίο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι μαθητές των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας πληροφορήθηκαν για τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών και τις προοπτικές των μελλοντικών σπουδών τους".

O N. Σκλάβος (Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΥΠ) ACM Distinguished Speaker για την περίοδο 2022-2025 στη θεματική περιοχή Security and Privacy



Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής κ. Νικόλαος Σκλάβος επελέγη Διακεκριμένος Ομιλητής (Distinguished Speaker) της Association for Computing Machinery για την περίοδο 2022-25 (ACM Distinguished Speaker Program: Talks by Technology Leaders and Innovators) στη Θεματική Περιοχή Security and Privacy. Κατά συνέπεια, πανεπιστήμια και άλλοι οργανισμοί (ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, κ.λπ.) που προσκαλούν τον κ. Σκλάβο ως ομιλητή, θα επιχορηγούνται από την ACM για την κάλυψη των εξόδων παράστασης. "Θερμά συγχαρητήρια στον άξιο συνάδελφο. Χαιρόμαστε επιπλέον καθώς αυτή η διάκριση αναδεικνύει την ποιότητα του προσωπικού του Τμήματος, της Πολυτεχνικής Σχολής και γενικότερα του Πανεπιστήμιου Πατρών" καταλήγει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.