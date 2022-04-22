Πάτρα: Ο στολισμός του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς

Ποιοι βοήθησαν με την προσφορά τους
H ενορία του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών ευχαριστεί για την προσφορά άνθεων και στεφάνων για τον στολισμο του Ναού τους κάτωθι και τις οικογένειές τους:
1. Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΜΑΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
3. ΑΡΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
5. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΚΛΗΤΗΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
7. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
9. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
10. ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
11. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
12. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
13. ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
14. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
15. ΜΠΟΥΓΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
16. ΔΑΛΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
17. ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
18. ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
19. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΑΣΗΜΩ
20. ΣΩΡΡΑ ΕΛΕΝΗ
21. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
22. ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ
24. ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ
25. ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΙΩΤΑ
26. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
28. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
29. ΠΑΠΟΥΤΣΗ
30. ΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
32. ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
33. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
34. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
35. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
36. ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37. ΣΥΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
38. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
39. ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
40. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
41. ΤΣΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
42. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
43. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
44. ΞΕΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
45. ΣΚΟΥΤΑ ΘΕΩΝΗ
46. ΠΑΝΤΑΖΗ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ
47. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
48. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
49. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
50. ΔΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
51. ΖΑΒΟΥ ΧΡΥΣΑ
52. ΓΚΟΛΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
53. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
54. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
55. ΣΚΑΡΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
56. ΑΡΑΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
57. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
58. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΡΟΥΛΑ
59. ΚΑΛΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
60. ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
61. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
62. ΜΗΧΑΝΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
63. ΚΑΡΝΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
64. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
65. ΤΟΜΑΡΑ ΖΩΗ
66. ΡΕΓΓΙΝΑ
67. ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
68. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
69. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
70. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
71. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
72. ΡΗΓΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
73. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
74. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
75. ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
76. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
77. ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
78. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
79. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
80. ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
81. ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΓΚΟΛΦΗ ΕΛΕΝΗ
82. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
83. ΙΩΑΝΝΟΥ- ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
84. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
85. ΧΑΜΟΥΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
86. ΓΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
87. ΚΑΡΑΒΟΤΑ
88. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΟΥΛΑ
89. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΜΗΛΙΑ
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