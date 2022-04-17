Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Κυριακή των Βαΐων 17/4, Μ. Δευτέρα 18/4 και Μ. Τρίτη 19/4/2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΝΙΚΗ,ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΚΥΡΙΤΣΗ
ΕΤΩΝ 75
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 17-4-2022 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οβρυάς.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΟΣΚΑΡ ΜΟΥΣΑΛΑΜΠΟΝΤΟ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤ. ΡΑΓΚΑΒΑ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΡΑΓΚΑΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΓΚΑΒΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚ. ΣΚΡΕΜΠΟΥ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε τη Μ. Δευτέρα 18-4-2022 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Ο σύζυγος: Νικόλαος
Τα παιδιά της: Νεκταρία και Βασίλειος Δαγιαμας.
Τα εγγόνια της
Τα αδέλφια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
( ΕΤΩΝ 90 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Βανταράκη
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΜΠΟΜΠΑ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4/2022 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΖΩΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΡΜΙΝΤΖΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΣΣΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΩΡΟΘΕΑ, ΜΑΡΙΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ - ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873, κιν 6932318103, fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΦΩΤΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΛΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-4-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β'ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΗ ΚΑΡΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΛΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΑΡΔΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΤ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
( ΕΤΩΝ 83 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ.ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΑΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Βανταράκη
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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