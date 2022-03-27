Back to Top
#TAGS Πόλεμος στην Ουκρανία Πατρινό Καρναβάλι 2022 Κορωνοϊός Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΘΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΟΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΟΙΤΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΙΤΙΚΩΝ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΠΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΚΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

______________________________________

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΜΑΡΟΥΛΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΤΩΝ 81 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΑΛΕΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΤΖΕΪΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

______________________________________

 ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΣΠΑΣΙΑ χήρα ΑΛΕΞ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ 

ΕΤΩΝ 98 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝΑ ΚΟΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ. 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ : ΜΑΡΩ ΛΟΥΚΑΪΔΗ, 

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

___________________________________

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ 

ΕΤΩΝ 71 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ, 

ΜΑΙΡΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον    πολυαγαπημένο  μας 

ΙΩΑΝΝΗ  ΝΙΚ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ    77

Θανόντα  κηδεύουμε την Δευτέρα  28-3-2022  & ώρα 4  μ. μ.   από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών. 

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :ΠΟΠΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΡΙΣΤΕΑ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΚΩΛΕΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΑ ΤΣΟΥΡΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.

 ------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον    πολυαγαπημένο  μας  

ΧΡΙΣΤΟΦΑ  ΚΩΝ. ΚΟΠΑΝΕΛΛΗ

ΕΤΩΝ    86
 
Θανόντα  κηδεύουμε την Δευτέρα  28-3-2022  & ώρα 2  μ. μ.   από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΕΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΚΟΠΑΝΕΛΛΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΟΠΑΝΕΛΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΑΚΗΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ  

ΣΠΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΕΤΑ, ΕΛΠΙΔΑ,

 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------------------

 ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΤΡΙΑΝΤΗ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ


ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΙΩΤΗ

ΣΠΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ

ΜΑΡΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:  ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΔΟΙΝ. ΜΥΛΩΝΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.

---------------------------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ (ΧΗΡΑ)

ΘΕΟΔ. ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 64

 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/3/2022 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΜΑΡΙΑΜ, ΜΑΡΙΑ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ               ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

---------------------

Κηδεία

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ χήρα ΘΕΟΔ. ΤΑΧΜΑ

(ΕΤΩΝ 91)

Θανούσα, κηδεύουμε Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:30 από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως (Κοιμητήριο) Κάτω Αχαΐας

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 πμ

Τα παιδιά της: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Τα εγγόνια της: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077

 ------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον    πολυαγαπημένο  μας  

 ΧΡΗΣΤΟ  ΔΙΑΜ. ΜΠΑΡΑΚΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΟ

ΕΤΩΝ    82
 
Θανόντα  κηδεύουμε την Τρίτη  29-3-2022  & ώρα 4  μ. μ.   από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

 Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΔΙΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΑΚΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΕΣ

ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΑΚΡΙΒΗ ( χήρα ) ΑΠΟΛ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ    ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/3/2022 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΑΤΑΓΓΕΛΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ            ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

---------------

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις