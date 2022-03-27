Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΘΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΑΟΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΟΙΤΙΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΙΤΙΚΩΝ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΠΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΚΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΜΑΡΟΥΛΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΑΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΤΖΕΪΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ χήρα ΑΛΕΞ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝΑ ΚΟΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ : ΜΑΡΩ ΛΟΥΚΑΪΔΗ,
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΝΙΚ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-3-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ,
ΜΑΙΡΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 28-3-2022 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΠΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΡΙΣΤΕΑ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΚΩΛΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΑ ΤΣΟΥΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΙΣΤΟΦΑ ΚΩΝ. ΚΟΠΑΝΕΛΛΗ
ΕΤΩΝ 86
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 28-3-2022 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΕΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΠΑΝΕΛΛΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΟΠΑΝΕΛΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΑΚΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΣΠΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΕΤΑ, ΕΛΠΙΔΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΤΡΙΑΝΤΗ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΙΩΤΗ
ΣΠΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΔΟΙΝ. ΜΥΛΩΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ (ΧΗΡΑ)
ΘΕΟΔ. ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 64
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/3/2022 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ, ΜΑΡΙΑΜ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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Κηδεία
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ χήρα ΘΕΟΔ. ΤΑΧΜΑ
(ΕΤΩΝ 91)
Θανούσα, κηδεύουμε Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:30 από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως (Κοιμητήριο) Κάτω Αχαΐας
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 πμ
Τα παιδιά της: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τα εγγόνια της: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΔΙΑΜ. ΜΠΑΡΑΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΟ
ΕΤΩΝ 82
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 29-3-2022 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΔΙΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ, ΑΚΡΙΒΗ ( χήρα ) ΑΠΟΛ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/3/2022 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΑΤΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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