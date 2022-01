Ο εκλιπών Νίνο Τσερούτι είχε ντύσει πολλούς Χολιγουντιανούς σταρ στο απόγειο τους

Σημαντική συνεισφορά στον κινηματογράφο ντύνοντας με τον πιο κομψό τρόπο μεγάλους Χολιγουντιανούς σταρ, είχε ο αποκαλούμενος σχεδιαστής της casual κομψότητας Νίνο Τσερούτι, όπως έγραψε η εφημερίδα Τα Νέα, ο οποίος έσβησε στα 91 του χρόνια το περασμένο Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022.

«Όταν σε ντύνει ο Nino Cerruti σε μία ταινία, ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς σε αυτόν καθώς τα ρούχα του θα σε βοηθήσουν και στην ακριβή ενσάρκωση του χαρακτήρα που θα υποδυθείς», είχε πει για τον Τσερούτι, ο ηθοποιός Philippe Noiret.

Ο Cerruti υπήρξε μία εμβληματική μορφή της ανδρικής μόδας και ο οίκος Cerruti 1881 είχε δυναμική παρουσία και στην Ελλάδα και στην Αθήνα με μπουτίκ επί της οδού Ακαδημίας κοντά στο Κολωνάκι.

Έντυσε πολλούς αστέρες του Hollywood την περίοδο που βρίσκονταν στο απόγειο τους συμβάλλοντας στην επιτυχία των ρόλων και των ταινιών τους. Εισήγαγε το λεγόμενο "casual chic" στυλ στην ανδρική μόδα λανσάροντας άνετα, «εύπλαστα» κοστούμια. Όπως έγραψε η Έφη Φαλίδα στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Νίνο Τσερούτι ελάφρυνε το ανδρικό σώμα με τα άνετα κοστούμια του και μετέδωσε στον πιο επιδέξιο συνεργάτη του που έμεινε 7 χρόνια κοντά του, τον Τζόρτιζο Αρμάνι, αυτήν την ιδιαίτερη και τόσο elegant άποψη για το ανδρικό ντύσιμο. Ο Τσερούτι πέθανε στο νοσοκομείο Vercelli στην βοεριοδυτική περιοχή του Piedmont, όπου και είχε εισαχθεί για εγχείρηση στο ισχίο, όπως έγραψε η Ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Ο Cerruti όπως γράφτηκε ήταν μία από τις κυρίαρχες φιγούρες της ανδρικής μόδας του 20ου αιώνα με ένα look που ήταν συνάμα στιλάτο & «relaxed».

"Θέλω οι άνδρες να νιώθουν και να είναι περισσότερο ελεύθεροι μέσα στην κομψότητα τους και μαζί να υπάρχει μεγαλύτερη κομψότητα και αριστοκρατικότητα στην ελευθερία τους", είχε πει ο ίδιος.

Ψηλός και λεπτός ο Cerruti ήταν μόλις 20 χρονών όταν το 1950 έμελλε με το θάνατο του πατέρα του να γίνει επικεφαλής της οικογενειακής εταιρείας που είχε ιδρύσει το 1881 στην Biella, κέντρο της Ιταλικής υφαντουργίας ο παππούς του.

"Ένας γίγαντας των Ιταλών επιχειρηματιών μας άφησε" είπε σε δήλωση του ο Gilberto Pichetto, αναπληρωτής υπουργός οικονομικής ανάπτυξης.

Ο Cerruti χαρακτηρίστηκε ένας «φιλόσοφος της ένδυσης».

Άνοιξε το πρώτο του μαγαζί στο Παρίσι το 1967 όπου λάνσαρε με ιδιαίτερη επιτυχία το luxury brand του οδηγώντας το σύντομα στην παγκόσμια καταξίωση.

Ο οίκος Τσερούτι στράφηκε και στην παραγωγή αρωμάτων, παπουτσιών, ρολογιών και κοσμημάτων.

Aνάμεσα στους σταρ που έντυσε ο Τσερούτι μοναδικά ήταν ο Richard Gere στην μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία «Pretty Woman» του 1990 και ο Robert Redford ως ο δισεκατομμυριούχος John Gage στην πολυσυζητημένη «Ανήθικη Πρόταση» του Άντριαν Λάιν το 1993. Ακόμα είχε ντύσει τον Jean-Paul Belmondo, τον Michael Douglas στο φιλμ «Wall Street» και στο «Basic Instinct» το 1992, τον Τομ Χανκς στην «Φιλαδέλφεια» το 1993, ρόλο για τον οποίο ο Χανκς κέρδισε Όσκαρ ερμηνείας, τον Κλιντ Ίστγουντ ως προεδρικό σωματοφύλακα στο «In the line of fire», τον Jack Nicholson στο «The Witches of Eastwick» το 1986 αλλά και τον Χάρισον Φορντ, καθώς και τον Don Johnson με τροπικά, παστέλ πουκάμισα στο τηλεοπτικό «Miami Vice» των 80ς.

Τέλος ο ίδιος είχε κάνει και cameo εμφανίσεις σε φιλμ του Hollywood όπως τα "Cannes Man" (1996) και "Holy Man" (1998).

Ο Νίνο Τσερούτι είχε ακόμα φτιάξει το περίφημο ψάθινο καπέλο της Φέι Νταναγουέι στο φιλμ του 1967, "Μπόνι και Κλάιντ".

Τη δεκαετία του 1990, ο οίκος μόδας Cerruti 1881 αποδέχθηκε πρόταση να είναι ο επίσημος ενδυματολόγος της ομάδας Ferrari Formula 1.

Τέλος όπως διαβάσαμε, το 2001 σε μία περίοδο έντονου ανταγωνισμού στον χώρο της μόδας και της υψηλής ραπτικής, πούλησε την επωνυμία "Cerruti 1881" σε Ιταλούς επενδυτές και στη συνέχεια το διάσημο label αποκτήθηκε από Αμερικάνικο επενδυτικό fund για να καταλήξει στο Κινέζικο group Trinity.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Η βασική φωτ. είναι από το σάιτ forceone.net