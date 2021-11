Επιστρέφει το Patras IQ - Ραντεβού στις 4 Δεκεμβρίου με μέτρα κατά του covid και υψηλούς προσκεκλημένους

Με πενήντα συμμετοχές ψηφιακών εκθετών η 7η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ 2021, θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2021.

Οι διοργανωτές, σεβόμενοι τα ισχύοντα πρωτόκολλα της πανδημίας, διοργανώνουν την έκθεση με χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς τα περίπτερα και οι επισκέπτες θα επικοινωνούν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας σε ειδικά σχεδιασμένο ψηφιακό/εικονικό χώρo. Η virtual έκθεση θα παραμείνει ανοικτή και επισκέψιμη μέχρι και την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 και θα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικό και μη χρόνο.

Οι συνεδριακές εκδηλώσεις θα γίνουν με υβριδικό τρόπο, με κεντρικό χώρο εκδηλώσεων το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την διοργάνωση μίλησαν σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου ο Πλάτωνας Μαρλαφεκας πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο Παναγιώτης Δημόπουλος Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, ο Φωκίων Ζαΐμης Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας και ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος διευθυντής περιφερειακής εκπαίδευσης

Την διοργάνωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους:

 Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις- Σπυρίδων Γεωργιάδης

 Ο Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος

 Ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας

 Ο κ Κωστ. Περρής με τίτλο ομιλίας «Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης και η διασύνδεση με την παραγωγική διαδικασία» & ο κ. Γιώργ. Κολλιδάς με τίτλο ομιλίας «Νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνολογία νέφους και σύγχρονες απειλές κυβερνοασφάλειας» της PwC Ελλάδας (Payroll & Benefits Solutions)

 Ο κ. Βασ. Νικολόπουλος, Επικεφαλής Εφαρμοσμένης Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας MYTILINEOS - Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

 η κα Κατ. Πραματάρη, Αν. Καθηγήτρια ΟΠΑ & Εκπρόσωπος της Uni.Fund,

 Ο κ. Δημ. Καλαβρός – Γούσιος Εκπρόσωπος του Velocity Partners,

 Ο κ. Γ. Μαρκατάτος από τον ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμο Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας)

 Ο κ. Κωνστ. Αγραπίδας, Γενικός Διευθυντής Εργασιακών, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επικεφαλής της πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην αγορά εργασίας

- Εκπρόσωποι του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Στελέχη της ΓΓΕΚ για το πρόγραμμα του «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και την ανακοίνωση των προγραμματιζόμενων δράσεων της επόμενης περιόδου 2021-2027.

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνδιοργανώνει με την Hetia (Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων Τεχνολογιών) εκδήλωση με θέμα: «Καλύπτοντας το κενό μεταξύ γνωσιακής βάσης και εργασιακού περιβάλλοντος» στην οποία θα παρουσιαστούν και οι καθιερωμένες πλέον «Ιστορίες Επιτυχίας».

Επίσης προγραμματίζονται εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος όπως:

 Εκδήλωση με την παρουσίαση των τριών Κέντρων Ικανοτήτων της Δυτικής Ελλάδας

 Εκδήλωση με Θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας με τη συμμετοχή των κ. κ. Δημήτρη Κουζέλη Intel-lex, Σύμβουλο Ευρεσιτεχνίας / European Patent Attorney, τον Νίκο Μηνά, European Patent and Trade Mark Attorneys Protecting, Progress/Dublin και τον Federico Carrasco, Founder and CEO of the Swiss company, Graypes GmbH

 Εκδήλωση αφιερωμένη σε διακεκριμένους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών:

o Κωνσταντίνος Μπέκας, Head Advanced Scientific Computing, Citadel Securities, Απόφοιτος Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

o Federico Carrasco, Founder and CEO of the Swiss company, Graypes GmbH , Απόφοιτος Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

o Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, Διευθυντής των Τμημάτων R&D και Λειτουργίας Δικτύου της Coffee Island, Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

o Χριστίνα Σούζη, Μετεωρολόγος, Απόφοιτη του Τμήματος Μαθηματικών

 Εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ» από τα μέλη ΔΕΠ του Παν. Πατρών και τους εκπροσώπους των εταιρειών.

 Το πρόγραμμα συμπληρώνουν πληθώρα εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το ΕΑΠ, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, τα Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών κ.α.

Η Έκθεση Patras IQ έχει καθιερωθεί, ως η διαρκής συνάντηση διασύνδεσης της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και οραματικός της στόχος αποτελεί η διεθνοποίηση του γεγονότος που θα έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις τόσο στην συγκράτηση του πλούσιου ερευνητικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας μας όσο και συνολικά στην ανάπτυξη της τοπικής περιφερειακής και εθνικής οικονομίας .

Η Έκθεση συνδιοργανώνεται από τους θεσμικούς φορείς

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων,

Πανεπιστήμιο Πατρών,

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Επιμελητήριο Αχαΐας.