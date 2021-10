Η εξομολόγηση του Παναγιώτη Βασιλάκου: «Υπάρχει μια νέα γυναίκα στη ζωή μου»

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος, ένα χρόνο μετά τη συμμετοχή του στο The Bachelor μίλησε στο TLIFE για τα νέα δεδομένα στην προσωπική του ζωή αλλά και όσα ακολούθησαν επαγγελματικά μετά το τέλος του ριάλιτι.

Ο χωρισμός με τη Νικολέτα Τσομπανίδου, η παρουσίαση του Battle of the Couples αλλά και η φημολογούμενη σχέση από τις Σεϋχέλλες, έφεραν τον Παναγιώτη Βασιλάκο αρκετές φορές στο επίκεντρο των media με τον ίδιο να μη χάνει ποτέ το χαμόγελό του. Η νέα σεζόν βρίσκει τον Παναγιώτη στα καλύτερά του, ανανεωμένος και ερωτευμένος, παραδέχεται στο TLIFE τις αλλαγές στα προσωπικά του, την λατρεία του στα ζώα, αλλά και της δραστηριότητες που αποφάσισε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

– Ένα χρόνο μετά την εμπειρία σου στο σπίτι του Bachelor και τη μεγάλη δημοσιότητα που σου χάρισε, πώς είναι η νέα σου καθημερινότητα; Σε τι φάση βρίσκεσαι;

Ήταν πολύ όμορφη εμπειρία! Kυρίως το οφείλω στις κοπέλες που μοιράστηκα τόσο όμορφες στιγμές μαζί τους και το έκαναν όλο αυτό με την αγάπη τους να είναι μοναδικό. Η καθημερινότητα μου δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Aσχολούμαι εντατικά με το real estate και προσπαθώ να οργανώσω μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια, κάτι το οποίο δε περίμενα και είμαι ευγνώμων για αυτό.

– Μετά το The Bachelor και το Battle of the Couples έχεις τηλεοπτικά απωθημένα; Τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις μελλοντικά στην τηλεόραση;

Θεωρώ ότι έχω πολλά να δώσω στη τηλεόραση. Είμαι δημιουργικός σαν άνθρωπος και θέλω να δείξω κάτι το διαφορετικό. Η λέξη “απωθημένα” δεν ταιριάζει στη παρούσα φάση διότι είμαι νέος, τώρα ξεκινάω και πειραματίζομαι στο να δω τι μου ταιριάζει περισσότερο. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσω για το καλύτερο.

– Τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε ήθελαν ερωτευμένο και μάλιστα με γυναίκα που βρίσκεται εκτός Ελλάδος! Πώς είσαι στην προσωπική σου ζωή;

Δε ξέρω άμα είμαι ερωτευμένος ή όχι αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα φλερτ το οποίο δεν ευδοκίμησε. Υπάρχει μια γυναίκα στο ζωή μου, αλλά το προχωράμε πολύ αργά.

– Με τη Νικολέτα ξεκαθάρισες πως δεν υπάρχει καμία πλέον επικοινωνία μεταξύ σας, μελλοντικά θα έδινες μια ευκαιρία σε φιλικό πάντα επίπεδο;

Ήταν επιλογή της Νικολέτας να μην υπάρχει καμία επαφή. Εγώ δε κρατάω καμία κακία. Την αγαπώ και την συμπαθώ παρά πολύ. Θυμάμαι ότι της είχα πει πως θα εκτιμήσει τη συμπεριφορά μου σε 5 χρόνια από τώρα. Και αυτό κυρίως γιατί θα ωριμάσει περισσότερο και θα μπορεί να καταλάβει πιο λογικά τις επιλογές μου. Την Νικολέτα την επέλεξα διότι είδα πράγματα στη ψυχή της ξεχωριστά και μια γλυκιά καλοσύνη. Έγινε μια προσπάθεια από τη μάνατζερ μου σε φιλικό επίπεδο να τα βρούμε αλλά η Νικολέτα της είπε ότι δε θέλει και έχει προχωρήσει στη ζωή της. Της εύχομαι ό,τι το καλύτερο μέσα από τη καρδιά μου τόσο στην ίδια όσο και στην υπέροχη οικογένειά της.

– Μέσα από κάποια stories στο instagram κυρίως χιουμοριστικά, έχεις αναφερθεί στον Αλέξη Παππά. Παρακολουθείς φέτος το The Bachelor; Πώς βλέπεις τον Αλέξη σε ρόλο εργένη;

Αν και το πρόγραμμά μου είναι γεμάτο από δραστηριότητες, όσο μπορώ παρακολουθώ το The Bachelor και όταν έχω κάτι να πω το εκφράζω στα social media. Τον Αλέξη Παππά δεν τον γνωρίζω τόσο καλά προσωπικά, ώστε να έχω ολοκληρωμένη εικόνα, ωστόσο τον βρίσκω λίγο διστακτικό με τις κοπέλες, πιστεύω ότι ακόμη δεν έχει αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο να ζήσει την εμπειρία στο μάξιμουμ.

– Ποια κοπέλα ξεχωρίζεις από το φετινό The Bachelor;

Ξεχωρίζω την «φέτα πρόβλημα», την Αθηνά New York!! Χαχαχα… Ένας από τους λόγους που βλέπω τα βιντεάκια στα social είναι εκείνη.

– Υπάρχει κάποια τηλεοπτική στιγμή για την οποία μετάνιωσες αργότερα; Θεωρείς πως το ευρύ κοινό γνωρίζει καλά τον Παναγιώτη;

Δε μετανιώνω για τίποτα που έχω κάνει τηλεοπτικά. Έχω αποκτήσει πολύ δυνατές εμπειρίες και έχω εξελιχθεί μέσα από αυτές. Σίγουρα ο κόσμος δε με γνωρίζει ακόμα καλά!

– Η σχέση σου με τα παιδιά; Νιώθεις έτοιμος να γίνεις πατέρας;

Η σχέση μου με τα παιδιά ήταν και είναι εκπληκτική. Νιώθω έτοιμος να γίνω πατέρας, αρκεί βέβαια να βρεθεί η κατάλληλη σύντροφος. Είμαι ανάδοχος σε ένα παιδάκι που ζει στην Αφρική και θα ήθελα να πω στο κόσμο ότι για πολλούς από εμάς είναι εφικτό να δίνουμε έστω 20 ευρώ το μήνα για να γίνουμε ανάδοχοι και να βοηθήσουμε κάποια παιδιά, ώστε να μπορούν να σπουδάσουν και να έχουν τα βασικά για να ζήσουν. Αυτό που θα μάθω στα παιδιά μου είναι να αγαπάνε τους συνανθρώπους τους. Να μη ζουν εις βάρος τους και ποτέ μα ποτέ να μη σκύβουν το κεφάλι σε ανθρώπους χειριστικούς και αγενείς.

– Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε δέκα χρόνια από σήμερα;

Δεν υπάρχει λόγος να αποκαλύψω πως φαντάζομαι τον εαυτό μου σε δέκα χρόνια από τώρα. Το μόνο που θα ήθελα είναι να με έχει γερό ο θεός να μπορώ να βοηθάω τα ζώα, την οικογένεια μου και κάποιους συνάνθρωπους μας όπως κάνω αθόρυβα τόσο καιρό και πριν το The Bachelor.