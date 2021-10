Πάτρα: Απίστευτη η ουρά στη λέσχη του Πανεπιστημίου για ένα πιάτο φαγητού -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Μία απέραντη ουρά σχηματίστηκε για ένα πιάτο φαγητό στην εστία του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως φαίνεται στην φωτογραφία η αναμονή των φοιτητών είναι αρκετά μεγάλη, μέχρι να φτάσει η στιγμή να πάρουν το φαγητό τους. Πριν μάλιστα δύο ημέρες ανακοινώθηκαν & τα πρώτα κρούσματα covid 19 μεταξύ φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τον αριθμό να αγγίζει τα τέσσερα.

H ουρά που σχηματίστηκε ήταν από την είσοδο της λέσχης του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι το τέλος του πάρκινγκ της Φοιτητικής εστίας με τους σπουδαστές να περιμένουν αρκετή ώρα έως ότου μπορέσουν να παραλάβουν μια μερίδα φαγητού.

Όπως ανέφερε φοιτητής στο σάιτ foititikanea.gr, η αναμονή των φοιτητών για το μεσημεριανό γεύμα μπορεί να φτάσει και τη μία ώρα καθώς το πρόβλημα επιδεινώθηκε από την περασμένη Δευτέρα 18/10. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα όπως περιγράφει ο ίδιος, η εστία λειτουργούσε ως εξής:

Οι εμβολιασμένοι έτρωγαν μέσα στην εστία από τις 12.00-16.00 ενώ οι ανεμβολίαστοι ή ακόμα και εμβολιασμένοι έπαιρναν το φαγητό τους take away από τις 14.30-16.00. Από αυτή την εβδομάδα για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, η λέσχη λειτουργεί πλέον ως εξής:

Οι εμβολιασμένοι τρώνε στην εστία από τις 12.00 έως τις 14.30 ενώ οι ανεμβολίαστοι ή όσοι εμβολιασμένοι επιθυμούν παραλαμβάνουν το φαγητό τους take away από τις 14.30-16.00. Έτσι όλος ο κόσμος που θέλει να φάει μέσα μαζεύεται στις ώρες αιχμής 13.30-14.30 γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, ενώ η ουρά για take away έχει αυξηθεί επίσης πάρα πολύ αφού πολλοί είναι αυτοί που μπορεί να μην προλαβαίνουν να φάνε μέσα στην εστία λόγω αλλαγή της ώρας.

Επίσης ο σπουδαστής τονίζει πως ειδικά σε αυτήν την περίοδο της πανδημίας τέτοιες εικόνες ακραίου συνωστισμού είναι ανεπίτρεπτες. Ενδεικτικά αναφέρει πως ο χρόνος που χρειάζεται να περιμένει ένα φοιτητής στην ουρά (αν φάει γιατί πολλοί έχουν διάλειμμα τέτοια ώρα και ύστερα συνεχίζουν και ίσως να μην προλάβουν) είναι περίπου 35 λεπτά για να φάει μέσα και 1 ώρα για να πάρει take away. «Είναι πραγματικά κρίμα να περιμένουμε τόση ώρα όρθιοι για ένα φάμε, εκτός αυτού διακινδυνεύουμε ίσως και την υγεία μας», είπε με παράπονο.