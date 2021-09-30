Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός 200 Χρόνια Από Την Ελληνική Επανάσταση Νάσος Νασόπουλος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΘΗΝΑ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ     

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ"

ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35

Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ

{ΕΤΩΝ 73}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 12 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΓΑΛΕΤΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΛΗΣ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ,

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:                        

ΜΑΡΙΟΣ, ΕΛΕΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Βανταράκης

Vadarakis Funeral Services

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425

Υποκατάστημα:

Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

---------------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Πένθη

Info