Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΘΗΝΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ"
ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο
Τηλέφωνο: 261 033 6825.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ
{ΕΤΩΝ 73}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 12 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:30 ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΓΑΛΕΤΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΕΛΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ,
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΜΑΡΙΟΣ, ΕΛΕΑΝΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Βανταράκης
Vadarakis Funeral Services
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
---------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr